19.09.2025 10:52

Κρούσμα φυματίωσης στην Καστοριά

19.09.2025 10:52
Θετικός στον ιό της φυματίωσης βρέθηκε άνδρας στην Καστοριά, μετά από εργαστηριακό έλεγχο.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή ο ΕΟΔΥ, ο οποίος βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με το νοσοκομείο Ιωαννίνων όσο και με το εργαστήριο που εντόπισε τον συγκεκριμένο ιό.

Σε επικοινωνία του ΑΠΕ-ΜΠΕ με το νοσοκομείο Καστοριάς διευκρινίστηκε ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν πέρασε από τα εξωτερικά ιατρεία ή τα επείγοντα του νοσοκομείου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το περιστατικό είναι μεμονωμένο και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας στους κατοίκους.

