Κρούσμα φυματίωσης στην Καστοριά

Θετικός στον ιό της φυματίωσης βρέθηκε άνδρας στην Καστοριά, μετά από εργαστηριακό έλεγχο.
Ο ασθενής μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή ο ΕΟΔΥ, ο οποίος βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με το νοσοκομείο Ιωαννίνων όσο και με το εργαστήριο που εντόπισε τον συγκεκριμένο ιό.
Σε επικοινωνία του ΑΠΕ-ΜΠΕ με το νοσοκομείο Καστοριάς διευκρινίστηκε ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν πέρασε από τα εξωτερικά ιατρεία ή τα επείγοντα του νοσοκομείου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το περιστατικό είναι μεμονωμένο και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας στους κατοίκους.
