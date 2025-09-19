Κρούσμα φυματίωσης στην Καστοριά

Θετικός στον ιό της φυματίωσης βρέθηκε άνδρας στην Καστοριά, μετά από εργαστηριακό έλεγχο.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή ο ΕΟΔΥ, ο οποίος βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με το νοσοκομείο Ιωαννίνων όσο και με το εργαστήριο που εντόπισε τον συγκεκριμένο ιό.

Σε επικοινωνία του ΑΠΕ-ΜΠΕ με το νοσοκομείο Καστοριάς διευκρινίστηκε ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν πέρασε από τα εξωτερικά ιατρεία ή τα επείγοντα του νοσοκομείου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το περιστατικό είναι μεμονωμένο και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας στους κατοίκους.

Διαβάστε επίσης:

Χειροπέδες σε 47χρονο στη Θεσσαλονίκη: Είχε 14 σκυλιά, δεμένα με αλυσίδα στην αποθήκη του

Αρτέμιδα: Εγκατέλειψαν μαχαιρωμένο άνδρα σε φαρμακείο

Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Πώς έχασε τη ζωή της η 64χρονη (Video)