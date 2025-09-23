Χανιά: Τραγικός θάνατος για μία γυναίκα – Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της μετά από φωτιά

Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα μία ηλικιωμένη γυναίκα, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της στα Ροδωπού, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να φτάνει στο σημείο άμεσα.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Η φωτιά ωστόσο είχε ήδη πάρει μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα το σπίτι να καεί σχεδόν ολοκληρωτικά.

Δυστυχώς για την 73χρονη γυναίκα ήταν ήδη αργά, καθώς εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες, νεκρή μέσα στο σπίτι της.

