search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 10:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 08:27

Χανιά: Τραγικός θάνατος για μία γυναίκα – Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της μετά από φωτιά

23.09.2025 08:27
XANIA NEW

Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα μία ηλικιωμένη γυναίκα, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της στα Ροδωπού, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να φτάνει στο σημείο άμεσα.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Η φωτιά ωστόσο είχε ήδη πάρει μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα το σπίτι να καεί σχεδόν ολοκληρωτικά.

Δυστυχώς για την 73χρονη γυναίκα ήταν ήδη αργά, καθώς εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες, νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Διαβάστε επίσης

Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό – Κατέρρευσαν στο νοσοκομείο οι γονείς του

Εφιάλτης για 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον απήγαγαν την ώρα που πήγαινε σχολείο και του ζήτησαν 10.000 ευρώ – Μία σύλληψη (video)

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
viasmos new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Κρατούσε αιχμάλωτη για 22 χρόνια τη θετή του κόρη – Απέκτησε 3 παιδιά μαζί της

HakyungLee
ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικάστηκε η μητέρα που σκότωσε τα δύο παιδιά της και τα έκρυψε σε βαλίτσες – Η ιστορία που συγκλόνισε τη Νέα Ζηλανδία

mitsotakis_KO_ND_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση θυμίζει και τα μέτρα της… περασμένης Άνοιξης, μετά το μούδιασμα από τη ΔΕΘ – Θεωρεί ότι είναι θέμα διαφήμισης

pyrros-dimas-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Πύρρο Δήμα: «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα – Πράξη ήθους και αξιοπρέπειας» (Video)

PAPASTAVROU-232
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Υόρκη ο Σταύρος Παπασταύρου – Θα συναντηθεί με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 10:31
viasmos new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Κρατούσε αιχμάλωτη για 22 χρόνια τη θετή του κόρη – Απέκτησε 3 παιδιά μαζί της

HakyungLee
ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικάστηκε η μητέρα που σκότωσε τα δύο παιδιά της και τα έκρυψε σε βαλίτσες – Η ιστορία που συγκλόνισε τη Νέα Ζηλανδία

mitsotakis_KO_ND_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση θυμίζει και τα μέτρα της… περασμένης Άνοιξης, μετά το μούδιασμα από τη ΔΕΘ – Θεωρεί ότι είναι θέμα διαφήμισης

1 / 3