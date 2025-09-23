Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι των Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης και της Αγίας Ραΐδος της παρθένου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιππος

Πολυξένη, Ξένη, Ξένια

Ραΐς, Ραΐδα

Ίρις, Ίριδα

Παράλληλα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας

☀ Ανατολή ήλιου: 07:14 – Δύση ήλιου: 19:20

🌑 Σελήνη 1.4 ημερών

Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 31°C