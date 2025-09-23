Νέα Υόρκη: Δίκτυο μαζικής «τηλεπικοινωνιακής απειλής» εξουδετέρωσαν οι Μυστικές Υπηρεσίες, κοντά στην έδρα του ΟΗΕ

Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με πάνω από 100.000 κάρτες SIM και 300 διακομιστές ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, σε τοποθεσία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων εθνών.

Όπως ανέφεραν οι πράκτορες, επρόκειτο για μια από τις πιο εκτεταμένες απειλές επικοινωνιών που αποκαλύφθηκαν σε αμερικανικό έδαφος, καθώς το κρυφό σύστημα θα μπορούσε να παραλύσει τους πύργους κινητής τηλεφωνίας, να μπλοκάρει τις κλήσεις στο 911 και να έχει προκαλέσει χάος στα δίκτυα.

Breaking News: The Secret Service said it had discovered a cache of devices — more than 100,000 SIM cards and 300 servers — that could have disrupted the cellular network ahead of the UN General Assembly. https://t.co/v223Fw9oRs — The New York Times (@nytimes) September 23, 2025

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι το σύστημα θα μπορούσε να έχει βάλει εκτός λειτουργίας τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, την ώρα που ξένοι ηγέτες από όλο τον κόσμο έχουν φτάσει στη Νέα Υόρκη, δημιουργώντας μία πραγματική απειλή για την ασφάλεια της πόλης.

Θα μπορούσε να είναι καταστροφικό για την Νέα Υόρκη, δήλωσε αξιωματούχος

Το δίκτυο αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας της Μυστικής Υπηρεσίας για τις τηλεπικοινωνιακές απειλές που στοχεύουν ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Τοποθετημένοι σε πολλαπλές τοποθεσίες, οι διακομιστές λειτουργούσαν σαν τράπεζες ψεύτικων κινητών τηλεφώνων, ικανοί να δημιουργούν μαζικές κλήσεις και μηνύματα, να υπερφορτώνουν τα τοπικά δίκτυα και να καλύπτουν εγκληματίες κρυπτογραφημένων επικοινωνιών.

The Secret Service dismantled a network of more than 300 SIM servers and 100,000 SIM cards in the New York-area that were capable of crippling telecom systems and carrying out anonymous telephonic attacks, disrupting the threat before world leaders arrived for the UN General… pic.twitter.com/sZKUeGqvGY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 23, 2025

«Δεν μπορεί να υποτιμηθεί τι είναι ικανό να κάνει αυτό το σύστημα», δήλωσε ο Matt McCool, ειδικός πράκτορας, υπεύθυνος του γραφείου της Μυστικής Υπηρεσίας στη Νέα Υόρκη.

«Δεν μπορείς να στείλεις μηνύματα, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου. Και αν το συνδυάσεις αυτό με κάποιο άλλο γεγονός που σχετίζεται με τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ξέρεις, αν χρησιμοποιήσεις τη φαντασία σου εκεί, θα μπορούσε να είναι καταστροφικό για την πόλη» τόνισε.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχουν αποκαλύψει άμεσο σχέδιο για την αναστάτωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και σημειώνουν ότι δεν υπάρχουν γνωστές αξιόπιστες απειλές για την πόλη της Νέας Υόρκης.

Η εγκληματολογική ανάλυση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Ωστόσο, οι αρχές πιστεύουν ότι οι δράστες από συγκεκριμένες χώρες – χρησιμοποίησαν το σύστημα για να στείλουν κρυπτογραφημένα μηνύματα σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, καρτέλ και τρομοκρατικές οργανώσεις, δήλωσε ο McCool.

Σε αυτό το στάδιο, οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με ποιες κυβερνήσεις ή εγκληματικές ομάδες συνδέονται με το δίκτυο.

«Πρέπει να κάνουμε εγκληματολογική έρευνα σε 100.000 κινητά τηλέφωνα, ουσιαστικά σε όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις, σε όλα τα γραπτά μηνύματα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με επικοινωνίες, να δούμε πού καταλήγουν αυτοί οι αριθμοί», δήλωσε ο McCool, σημειώνοντας ότι η διαδικασία θα χρειαστεί χρόνο.

