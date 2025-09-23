Live η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων.
Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι ομιλίες που θα εκφωνήσουν σήμερα ο γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
