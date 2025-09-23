Γιγαντώνεται το μποϊκοτάζ στο Ισραήλ: Αποκλείστηκε από τη διεθνή τουριστική έκθεση στο Ρίμινι, δυσαρέσκεια Μελόνι

Αποκλείστηκε από τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TTG Travel Experience του Ρίμινι (8-10 Οκτωβρίου 2025) το Ισραήλ, κάτω από το βάρος πιέσεων οργανώσεων και φορέων που στέκονται αλληλέγγυες στον παλαιστινιακό λαό και καταγγέλλουν τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενης κριτικής στην Ευρώπη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, όπου διάφοροι φορείς και τοπικές αρχές υιοθετούν συμβολικές μορφές «αποστασιοποίησης». Η τοπική κοινωνία απαίτησε από τους οργανωτές την αποβολή των εκπροσώπων του κράτους δολοφόνου από την Έκθεση παρά τις αντίθετες οδηγίες της κυβέρνησης Μελόνι.

Η απόφαση ελήφθη μετά από επιστολές του δημάρχου Ρίμινι, Τζαμίλ Σαντεγκολβαάντ, και του προέδρου της περιφέρειας Εμίλια-Ρομάνια, Μικέλε ντε Πασκάλε, οι οποίοι ζήτησαν την ακύρωση της ισραηλινής παρουσίας λόγω της σφαγής στη Γάζα. «Δεν θεωρούμε ηθικά και δεοντολογικά αποδεκτό να προτείνονται σήμερα ως τουριστικοί προορισμοί περιοχές πολέμου, τρόμου και θανάτου», τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Η ισραηλινή πλευρά αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας πως ο αποκλεισμός είναι πολιτικά υποκινούμενος και βλάπτει τις πολιτιστικές και επιχειρηματικές σχέσεις των δύο χωρών. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού του Ισραήλ επισήμαναν ότι οι Ισραηλινοί τουρίστες αποτελούν σημαντικό τμήμα της τουριστικής αγοράς της Ιταλίας, ενώ οι θρησκευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές έχουν διαχρονικά ενισχύσει τη διμερή συνεργασία.

Πάντως, η ιταλική κεντρική κυβέρνηση δεν φαίνεται να συμμερίζεται τη στάση του Ρίμινι. Ορισμένοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Τουρισμού εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, τονίζοντας ότι τέτοιες αποφάσεις δεν συνάδουν με το πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας που προωθεί η Ιταλία.

Η υπουργός Τουρισμού, Ντανιέλα Σαντανκέ, εξέφρασε την έκπληξή της και υπογράμμισε ότι οι διεθνείς εκθέσεις πρέπει να παραμένουν χώροι οικονομικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνο προηγούμενο για το ρόλο της Ιταλίας στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις.

Στον αντίποδα, η ηγέτιδα του Δημοκρατικού Κόμματος (PD) Έλι Σλάιν στήριξε την παρέμβαση των τοπικών αρχών, κατηγορώντας την ιταλική κυβέρνηση ότι δεν αναλαμβάνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες απέναντι στην πολιτική του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την οποία χαρακτήρισε υπεύθυνη για «εγκλήματα πολέμου» στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Την ίδια ώρα γιγαντώνεται το παγκόσμιο κίνημα μποϋκοτάζ του κράτους του Ισραήλ και των εκπροσώπων του από διοργανώσεις με περιφερειακό ή παγκόσμιο χαρακτήρα και ενδιαφέρον. Μια σειρά κρατών, με την Ισπανία στην κορυφή, πιέζει για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την Eurovision, ενώ νωρίτερα, τον αποκλεισμό των αθλητικών ομάδων του Ισραήλ ζήτησε ο ΟΗΕ από την UEFA και τη FIFA.

Διαβάστε επίσης:

Στροφή 180 μοιρών Τραμπ μετά από συνάντηση με Ζελένσκι: Το Κίεβο μπορεί να ξανακερδίσει «όλη την Ουκρανία» – «Ναι» σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών

Ο εμίρης του Κατάρ σφυροκοπά το Ισραήλ από το βήμα του ΟΗΕ: «Δεν είναι δημοκρατική χώρα» αλλά «εχθρός των γύρω γειτόνων της»

Έτσι έγινε το χτύπημα στο Ιράν – Βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ