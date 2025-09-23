Έτσι έγινε το χτύπημα στο Ιράν – Βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική πολεμική αεροπορία καταγράφεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για το χτύπημα στο Ιράν.
Στο βίντεο φαίνονται τα stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit της αμερικανικής αεροπορίας να απογειώνονται από τη βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι των ΗΠΑ.
Μετά από πολλές ώρες φτάνουν στο Ιράν όπου χτυπούν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, που κρύβονται κάτω από το βουνό Φόρντο με τις πανίσχυρες βόμβες GBU-57 MOP. Μία βόμβα GBU-57 MOP φαίνεται να τρυπάει το έδαφος.
Το χτύπημα σημειώθηκε ενώ οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου ήταν σε εξέλιξη.
Διαβάστε επίσης
Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους – Συνάντηση με Ζελένσκι
Μακρόν: Δεν θα μείνουμε άπραγοι στην περίπτωση ισραηλινών αντιποίνων για την αναγνώριση της Παλαιστίνης
Έσταξε «φαρμάκι» ο Τραμπ για τον ΟΗΕ: «Το μόνο που πρόσφεραν είναι έναν ελαττωματικό υποβολέα και ένα χαλασμένο ασανσέρ»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.