Έτσι έγινε το χτύπημα στο Ιράν – Βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική πολεμική αεροπορία καταγράφεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για το χτύπημα στο Ιράν.

Στο βίντεο φαίνονται τα stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit της αμερικανικής αεροπορίας να απογειώνονται από τη βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

This summer, @POTUS asked the @usairforce to do something complex, dangerous and consequential. We followed through and did it. pic.twitter.com/9fdsAz6Lgk — General David Allvin (@OfficialCSAF) September 23, 2025

Μετά από πολλές ώρες φτάνουν στο Ιράν όπου χτυπούν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, που κρύβονται κάτω από το βουνό Φόρντο με τις πανίσχυρες βόμβες GBU-57 MOP. Μία βόμβα GBU-57 MOP φαίνεται να τρυπάει το έδαφος.

Το χτύπημα σημειώθηκε ενώ οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου ήταν σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους – Συνάντηση με Ζελένσκι

Μακρόν: Δεν θα μείνουμε άπραγοι στην περίπτωση ισραηλινών αντιποίνων για την αναγνώριση της Παλαιστίνης

Έσταξε «φαρμάκι» ο Τραμπ για τον ΟΗΕ: «Το μόνο που πρόσφεραν είναι έναν ελαττωματικό υποβολέα και ένα χαλασμένο ασανσέρ»