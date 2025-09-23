search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

23.09.2025 22:07

Έτσι έγινε το χτύπημα στο Ιράν – Βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ

ΧΤΎΠΗΜΑ ΣΤΟ ΙΡΑΝ/X

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική πολεμική αεροπορία καταγράφεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για το χτύπημα στο Ιράν. 

Στο βίντεο φαίνονται τα stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit της αμερικανικής αεροπορίας να απογειώνονται από τη βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Μετά από πολλές ώρες φτάνουν στο Ιράν όπου χτυπούν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, που κρύβονται κάτω από το βουνό Φόρντο με τις πανίσχυρες βόμβες GBU-57 MOP. Μία βόμβα GBU-57 MOP φαίνεται να τρυπάει το έδαφος. 

Το χτύπημα σημειώθηκε ενώ οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου ήταν σε εξέλιξη. 

1 / 3