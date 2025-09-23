search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 20:01
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

23.09.2025 19:02

Ο ΟΗΕ ζητεί τον αποκλεισμό του Ισραήλ από FIFA και UEFA λόγω της γενοκτονίας στη Γάζα

23.09.2025 19:02
ethniki-israil
Εθνική Ισραήλ/AP

Τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την UEFA και τη FIFA ζητεί ο ΟΗΕ, λόγω της γενοκτονίας, που διαπράττει στη Γάζα.

«H Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη πιο πρόσφατα και άλλοι οργανισμοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι διαπράττεται γενοκτονία στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Η προσωρινή απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 26ης Ιανουαρίου 2024 υπενθύμισε σε κάθε χώρα τις νομικές της υποχρεώσεις να ενεργήσει κατά της γενοκτονίας», τόνισαν εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ.

Να αποκλειστεί το Ισραήλ όπως συνέβη με άλλα κράτη στο παρελθόν

«Ο αθλητισμός πρέπει να απορρίψει την αντίληψη ότι συνεχίζουμε λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Οι αθλητικές ομοσπονδίες δεν πρέπει να κλείνουν τα μάτια μπροστά σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά όταν οι πλατφόρμες τους χρησιμοποιούνται για να νομιμοποιήσουν αδικίες», πρόσθεσαν. 

Οι εμπειρογνώμονες ξεκαθάρισαν ότι «Οι εθνικές ομάδες που εκπροσωπούν κράτη τα οποία διαπράττουν μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν και πρέπει να αποκλειστούν, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν» και διευκρίνισαν ότι οι κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν στο κράτους Ισραήλ και όχι σε μεμονωμένους παίκτες.

