Άγριο παρασκήνιο στην UEFA για τον αποκλεισμό του Ισραήλ: Πιέσεις και ελιγμοί, αναβλήθηκε η σημερινή σύσκεψη

Πηγές της UEFA διέψευσαν τις πληροφορίες ότι σήμερα θα συνεδριάσει και θα αποφασίσει για το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ισραηλινών ομάδων από τις διοργανώσεις της.

Οι πιέσεις που δέχεται από το Κατάρ, αλλά και η στάση ευρωπαϊκών κρατών που πλέον μιλούν ανοιχτά υπέρ του ενδεχόμενου αποκλεισμού του Ισραήλ, έχει στριμώξει άγρια τον Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος ωστόσο με… ανεπίσημο τρόπο, διέψευσε ότι επίκειται σήμερα συζήτηση επ’ αυτού.

Ομως, πηγές της ομοσπονδίας ανέφεραν επίσης πως «παρακολουθούν στενά» τις εξελίξεις και το θέμα, αφού βλέπουν πως όσο περνούν οι μέρες, αλλάζει το σκηνικό και σε πολιτικό επίπεδο στην ήπειρό μας.

Στις πολιτικές πιέσεις που ασκούνται στη Νιόν δεν είναι μόνο κυβερνήσεις και ομοσπονδίες, αλλά και σύλλογοι, οργανώσεις και βετεράνοι ποδοσφαιριστές όπως ο Ερίκ Καντονά.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Τσεφερίν ωστόσο είναι το Κατάρ που αποτελεί και τον κύριο χορηγό των διοργανώσεών της. Το Ισραήλ μετά τον βομβαρδισμό κτιρίου στη Ντόχα -με στόχο στελέχη της Χαμάς- επιδείνωσε δραματικά τη σχέση του με την χώρα που πιέζει σε όλα τα επίπεδα για να αποκλειστεί από κάθε αθλητικό ή πολιτιστικό ιβέντ η χώρα.

Ετσι, προς το παρόν οι ισραηλινές ομάδες συνεχίζουν κανονικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μάλιστα αύριο, μία από αυτές θα βρίσκεται στην Ελλάδα.

Στη Τούμπα η Μακάμπι, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν θέλουν να κατέβει η ομάδα τους

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα για το Europa League, σε ένα ματς που χαρακτηρίζεται πολύ υψηλού κινδύνου από την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Ενα ματς που χθες οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκέντρωσαν 1.000 περίπου υπογραφές και εξέδωσαν ανακοίνωση στην ΠΑΕ ζητώντας την να «μη νομιμοποιήσει» τη Μακάμπι και να μην αγωνιστεί στην αναμέτρηση γιατί «το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία».

Τέτοιο σενάριο βέβαια αποκλείεται γιατί θα είναι η απόλυτη καταστροφή (οικονομικά αλλά και σε θέμα τιμωρίας) για τον σύλλογο, ωστόσο αναμένεται να υπάρχει έντονο… Παλαιστινιακό χρώμα στις κερκίδες.

Η αστυνομία θα λάβει δρακόντεια μέτρα και θεωρείται δεδομένο πως θα γίνει απόπειρα να μην περάσουν σημαίες ή πανό κατά του Ισραήλ ή υπέρ της Παλαιστίνης, όπως έγινε σε μικρό βαθμό, στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Χάποελ Μπεερ Σεβά.

Η ανακοίνωση των οπαδών του ΠΑΟΚ

Οι άνθρωποι που υπογράφουμε αυτό το κείμενο υποστηρίζουμε τον ΠΑΟΚ, παρακολουθούμε και αγωνιούμε για την πορεία του σε όλα τα αθλήματα, επαγγελματικά και ερασιτεχνικά, ενισχύουμε τις προσπάθειές του στα γήπεδα, στη Θεσσαλονίκη, την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, είμαστε ενεργοί και ανήσυχοι πολίτες, που παρακολουθούμε με αποτροπιασμό και οργή τη γενοκτονία που συντελείται από το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα, το απεχθέστερο γεγονός βαρβαρότητας στον 21ο αιώνα.

Αυτή την Τετάρτη, ο ΠΑΟΚ μας αγωνίζεται για τη διοργάνωση του Europa League με τη Μακάμπι του Τελ Αβίβ, ομάδα – εκπρόσωπο του γενοκτόνου κράτους. Ο αγώνας αυτός κακώς προγραμματίστηκε και κακώς διεξάγεται, εξαιτίας της σκανδαλώδους άρνησης της ΟΥΕΦΑ -όπως και των υπόλοιπων διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών- να αποβάλουν το Ισραήλ και τους εκπροσώπους του από τις αθλητικές διοργανώσεις. Το κάνουν, μάλιστα, τη στιγμή που πλήθος άλλων χωρών (Ρωσία, Σερβία κ.ά.) είναι αποκλεισμένες ή έχουν αποκλειστεί στο παρελθόν από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις χωρίς να έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ γενοκτονική δράση, όπως στην περίπτωση του Ισραήλ.

Θέλουμε να είμαστε καθαροί: Το ιδανικό για εμάς θα ήταν ο ΠΑΟΚ να αρνηθεί να αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι. Με εκπροσώπους γενοκτονίας ούτε παίζουμε ούτε μας ενώνει αθλητική άμιλλα. Κατανοούμε, βέβαια, ότι στο επίπεδο του επαγγελματικού αθλητισμού αυτή δεν είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει. Παρόλα αυτά, θέλουμε να δηλώσουμε ρητά ότι:

Θεωρούμε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τους εκπροσώπους του γενοκτόνου κράτους ανεπιθύμητους στο γήπεδο της Τούμπας και τη Θεσσαλονίκη .

. Καλούμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ να το καταδείξει αυτό στο γήπεδο, τιμώντας την προσφυγική καταγωγή του σωματείου, που ιδρύθηκε από ανθρώπους που εξωθήθηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους.

Καλούμε σε συγκέντρωση ενάντια στη γενοκτονία και την παρουσία των εκπροσώπων της σε αθλητικές διοργανώσεις, την Τετάρτη στις 16:00 στην Καμάρα, πριν τον αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ είναι παιδί της προσφυγιάς. Δεν κλείνει τα μάτια στον εκτοπισμό και τη γενοκτονία.

