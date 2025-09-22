Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η συγκινητική βράβευση του μικρού Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο – Τιμήθηκαν επίσης Μουζακίτης, Νίνης

Ένα ξεχωριστό βραβείο δόθηκε στην έναρξη της 44ης γιορτής κορυφαίων του ΠΣΑΠΠ στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, και δεν ήταν άλλο από αυτό που έλαβε ο μικρός Μιχαήλ Πάνος, ένα μικρό παιδάκι που έδωσε μάχη για τη ζωή του και πέρυσι είχε συγκινήσει όταν ζήτησε και έλαβε τις φανέλες των Γιάννη Κωνσταντέλια και Σταύρο Πήλιο στην «OPAP Arena».



Στην εκδήλωση – θεσμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην οποία βραβεύονται οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2024/25, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, ο μικρός Μιχαήλ προσπάθησε να μιλήσει, αλλά λύγισε από την συγκίνηση. Με τη συμβολή του Γιώργου Μπαντή έστειλε τις ευχαριστίες του και ένα δυνατό μήνυμα. «Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο Μαριάννα Βαρδινογιάννη», είπε ο Μιχαήλ.

Καλύτερος νέος παίκτης ο Μουζακίτης



Στο αγωνιστικό σκέλος, σημαντική διάκριση απέσπασε ο Χρήστος Μουζακίτης. Το παιδί-θαύμα του Ολυμπιακού βραβεύτηκε ως καλύτερος νέος παίκτης του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2024-25 στη 44η τελετή του ΠΣΑΠΠ, όντας συγκινημένος στο βήμα, ειδικά όταν έκανε αναφορά στον πατέρα του.





«Ευχαριστώ τον ΠΣΑΠΠ για την πρόσκληση και τη βράβευση. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους συναγωνιστές μου σε αυτό το βραβείο, καθώς και στην ομάδα και στο προπονητικό επιτελείο, είναι τιμή μου να δουλεύω καθημερινά μαζί τους.

Αφιερωμένο αυτό το βραβείο στον πατέρα μου, που θα ήθελα να είναι εδώ, αλλά δεν μπορούσε γιατί είχε μία δύσκολη στιγμή», είπε συγκεκριμένα.

Τιμητικό βραβείο για τον Σωτήρη Νίνη



Η προσφορά του παλαίμαχου μεσοεπιθετικού Σωτήρη Νίνη, που κρέμασε τα παπούτσια του στα 35 του τιμήθηκε στην 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, με έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο μάλιστα να του δίνει το βραβείο του.

Ο λόγος για τον Βίκτορ Μουνιόθ, τον προπονητή δηλαδή που τον εμπιστεύτηκε και τον ανέδειξε σε ηλικία 16 χρονών, ξεκινώντας τον στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού το 2007.





Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ήταν πολύ συγκινημένος που παρέλαβε το βραβείο από τον πρώην προπονητή του.

