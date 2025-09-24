Ο Λευκός Οίκος ζητά… έρευνα για τη δυσλειτουργία της κυλιόμενης σκάλας κατά την επίσκεψη Τραμπ στον ΟΗΕ

Ο Λευκός Οίκος ζητά άμεση έρευνα μετά τη διακοπή λειτουργίας μιας κυλιόμενης σκάλας στα Ηνωμένα Έθνη, την οποία χρησιμοποίησαν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ κατά την άφιξή τους για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το εάν το περιστατικό ήταν σκόπιμο σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν κάποιος στον ΟΗΕ σταμάτησε σκόπιμα την κυλιόμενη σκάλα καθώς ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία ανέβαιναν, πρέπει να απολυθεί και να διερευνηθεί αμέσως», έγραψε η Λέβιτ στο X.

Για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της, η Λέβιτ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός άρθρου της βρετανικής εφημερίδας The Times που δημοσιεύθηκε δύο ημέρες νωρίτερα, το οποίο ανέφερε: «Για να σηματοδοτήσουν την άφιξη του Τραμπ, μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ αστειεύτηκαν ότι μπορεί να απενεργοποιήσουν τις κυλιόμενες σκάλες και τα ασανσέρ και απλώς να του πουν ότι τους τελείωσαν τα χρήματα, οπότε πρέπει να ανέβει τις σκάλες».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στη δυσλειτουργία, αστειευόμενος για την όχι και τόσο ομαλή υποδοχή.

«Αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη: μια κακή κυλιόμενη σκάλα και έναν κακό τηλεπροβολέα», είπε ο Τραμπ.

