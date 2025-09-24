search
24.09.2025 07:44

«Στόλος για τη Γάζα»: Διαδοχικές επιθέσεις με drones, χημικά και κρότου–λάμψης νότια της Γαύδου (videos)

24.09.2025 07:44
Επίθεση από drones κρότου λάμψης και χημικά την ώρα που βρισκόταν 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου και εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης), δέχτηκε ο διεθνής «Στόλος για τη Γάζα», Global Sumud Flotilla.

Αυτό καταγγέλλει, με έκτακτη ανακοίνωσή του, το «March to Gaza Greece».

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), ενώ οι συμμετέχοντες ζήτησαν την προστασία του Ελληνικού Λιμενικού.

Συνολικά έχουν ήδη γίνει εννέα επιθέσεις σε οκτώ πλοία του «Στόλου για τη Γάζα».

Όπως έγινε γνωστό έχουν καταγραφεί μικρές υλικές ζημιές στα πλοία αλλά όλα συνεχίζουν το ταξίδι τους.

Παράλληλα, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ενώ τα έξι ελληνικά πλοία του Στόλου είναι ασφαλή.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές.

«Δεν μας εκφοβίσουν όμως αυτές οι τακτικές. Οι κινήσεις που κάνει το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του για να παρατείνουν τις φρικαλεότητες της πείνας και της γενοκτονίας στη Γάζα είναι αηδιαστικές. Όμως η αποφασιστικότητά μας είναι πιο δυνατή από ποτέ. Αυτές οι τακτικές δεν θα μας αποτρέψουν από την αποστολή μας να παραδώσουμε βοήθεια στη Γάζα και να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία. Κάθε προσπάθεια εκφοβισμού απλώς δυναμώνει τη δέσμευσή μας. Δεν θα σιωπήσουμε. Θα συνεχίσουμε να πλέουμε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του «March to Gaza Greece».

