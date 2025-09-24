Απίστευτα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης «σκίζουν» τους παγκόσμιους ηγέτες – 2,2 δισ. προβολές σε λίγους μήνες

«Πάταγο» κάνουν στο YouTube βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, που απεικονίζουν παγκόσμιους ηγέτες σε εξευτελιστικές καταστάσεις, συγκεντρώνοντας πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγους μήνες.

Για όσους αγαπούν τις συγκρίσεις, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο YouTube έχει συγκεντρώσει 88 εκατομμύρια προβολές από το 2006, ενώ το «The Daily Show» του Comedy Central έχει 4,4 δισεκατομμύρια συνολικές προβολές στα εννέα χρόνια δραστηριότητάς της.

Τα βίντεο μοιάζουν με καρτούν, συνοδεύονται από ανάλογη «καρτουνίστικη» μουσική και περιλαμβάνουν «σενάρια», όπως τον Πούτιν να σώζει τον Χαμενεΐ από έναν αετό-Νετανιάχου ή τον Ζελένσκι να τοποθετεί εκρηκτικά στην τουαλέτα του Τραμπ.

Οι βασικοί χαρακτήρες είναι συχνά οι Βλαντίμιρ Πούτιν, Αλί Χαμενεΐ και Κιμ Γιονγκ Ουν, οι οποίοι παρουσιάζονται ως «φαρσέρ» που ταπεινώνουν ή εξοντώνουν τον Τραμπ και τον Νετανιάχου.

Οι δημιουργοί των βίντεο ισχυρίζονται πως πρόκειται για χιούμορ και πως δεν έχουν σκοπό να προσβάλουν κανέναν.

Ωστόσο, η μαζική απήχηση και η θεματολογία των βίντεο δεν περνά απαρατήρητη, όπως σημειώνει το Forbes.

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ απουσιάζει σχεδόν εντελώς, με λίγες εμφανίσεις όπου τον υπηρετεί ο Τραμπ ή απλώς γελάει.

Ορισμένοι αναλυτές, όπως ο Bret Schafer από την Alliance for Securing Democracy, θεωρούν πως αυτή η επιλογή θεματολογίας ίσως δείχνει γεωπολιτικά κίνητρα και όχι απλώς επιδίωξη διασκέδασης ή εσόδων.

Κορυφαίοι λογαριασμοί όπως το Make AI Great Again έγιναν viral μετά τη δημοσίευση βίντεο που παρωδούσαν Αμερικανούς πολιτικούς ως εργάτες σε εργοστάσια, σε απάντηση στην επιθετική εμπορική πολιτική του Τραμπ κατά της Κίνας.

Τα βίντεο αυτά είχαν ήδη εμφανιστεί στα κινεζικά social media και αναπαράχθηκαν από ρωσικά και κινεζικά κρατικά μέσα. Ο ίδιος ο λογαριασμός ισχυρίζεται ότι έχει αναγνωριστεί «επίσημα» από τον Λευκό Οίκο, παρουσιάζοντας σχετικό βίντεο όπου εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ρωτάται για τα επίμαχα clips.

Παρά τη ραγδαία εξάπλωση, τα βίντεο δεν παραβιάζουν τους κανονισμούς του YouTube, καθώς δηλώνονται ως προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Η εξάπλωση των βίντεο δεν περιορίζεται στο YouTube. Αντίγραφά τους έχουν κατακλύσει το TikTok και τα Instagram Reels. Πλατφόρμες όπως η Meta και το TikTok δεν απάντησαν σε ερωτήσεις για το φαινόμενο. Το YouTube επίσης δεν αποκάλυψε πόσα έσοδα έχουν αποφέρει τα συγκεκριμένα βίντεο ή γιατί τα προωθεί τόσο ενεργά στους χρήστες.

Ο ειδικός στην παραπληροφόρηση Bret Schafer δήλωσε έκπληκτος από την τεράστια απήχηση των βίντεο, λέγοντας: «Έμεινα άφωνος από τον αριθμό των προβολών».

Διαβάστε επίσης:

Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο σε Τραμπ: Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στον Ερντογάν, απαράδεκτες οι απειλές της Τουρκίας σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ

Ταϊβάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από τον τυφώνα Ραγκάσα

Έκρηξη στο Όσλο: Δεν υπάρχουν τραυματίες – Για ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών μιλούν οι αρχές, συνελήφθη ως ύποπτος ένας 13χρονος