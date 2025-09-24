search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025
24.09.2025 11:01

Στη γραμμή Τραμπ και ο Ρούμπιο: «Εξαντλείται η υπονομή μας με τη Ρωσία – Έρχονται κυρώσεις»

24.09.2025 11:01
AP

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει «την ευκαιρία και τις επιλογές» να επιβάλει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο.

Τα σχόλια του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών έρχονται μετά την αιφνιδιαστική στροφή αναφορικά με το ουκρανικό του Τραμπ, που δήλωσε νωρίτερα, μετά τη συνάντησή του με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι, ότι «η Ουκρανία είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω όλα τα εδάφη της».

«Ο πρόεδρος έχει επιδείξει εξαιρετική υπομονή αναφορικά με την μη επιβολή πρόσθετων κυρώσεων ελπίζοντας σε μια θεαματική εξέλιξη», σημείωσε ο Ρούμπιο σε συνεδρίαση υπουργών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ουκρανικό.

«Ο πρόεδρος είναι πολύ υπομονετικός άνθρωπος. Είναι προσηλωμένος στην ειρήνη, αλλά η υπομονή του δεν είναι ανεξάντλητη», σημείωσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ρούμπιο: Ο πόλεμος θα τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο Ρούμπιο είπε ότι ο Τραμπ έχει την εξουσία να πουλήσει «αμυντικά όπλα και πιθανώς επιθετικά όπλα» στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων

