Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: «Τρομοκράτης που διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τοποθετήθηκε για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Στο σχόλιό τους αναφέρουν ότι «ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας» σημειώνουν και προσθέτουν τις ευχαριστίες τους προς τις ελληνικές Αρχές για την εξάρθρωση της 17Ν.

«Επί γενιές, εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη» σχολίασαν.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν θα είναι «καλή και σωστή» – Καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα»

Παρίσι: Ένας δρομέας νεκρός και άλλοι 10 στο νοσοκομείο λόγω καύσωνα

Σκωτία: Συναγερμός στα Χάιλαντς για δυο αγνοούμενους περιπατητές – Σε εξέλιξη έρευνες με τη βοήθεια των κατοίκων