Παρίσι: Ένας δρομέας νεκρός και άλλοι 10 στο νοσοκομείο λόγω καύσωνα

Τραγική εξέλιξη είχε ο αγώνας δρόμου των Πυρηναίων που διοργανώθηκε την Κυριακή στο Παρίσι, καθώς ένας δρομέας πέθανε και δέκα ακόμη νοσηλεύονται στο «Maisons-Alfort», καθώς η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου, με τους διασώστες να στέλνουν σήμα για «κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Εκτός από τους 10 που νοσηλεύονται, έχουν καταγραφεί και έξι ήπιες ασθένειες.

Όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, o δρομέας που άφησε την τελευταία του πνοή υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ όταν έφτασαν οι διασώστες διαπιστώθηκε ο θάνατός του, όπως επιβεβαίωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Παρισιού.

Για την 11η διοργάνωση των Πυρηναίων, αναμενόταν να συμμετάσχουν 1.650 αθλητές σε όλες τις εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου, εκτός από τους αγώνες για παιδιά, ενός αγώνα ενηλίκων 10 χιλιομέτρων με υψομετρική διαφορά 118 μέτρων.

