Πανελλαδικές Εξετάσεις: Μοναξιά, υπογεννητικότητα και γηρατειά το θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας – «Κατανοητά τα κείμενα» λέει η ΟΕΦΕ (PDF)

Με κείμενα που αναφέρονται στην υπογεννητικότητα, τη μοναξιά και τα γηρατειά – μεταξύ αυτών και ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου – εξετάστηκαν σήμερα στη Νεοελληνική Γλώσσα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων για ΑΕΙ της χώρας.

Το σχόλιο της ΟΕΦΕ

Η ομοσπονδία των φροντιστών (ΟΕΦΕ) σημείωσε ότι «το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευ. Παπανούτσου.

Και τα δύο κείμενα είναι κατανοητά, ενώ οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα δοκίμια του Ευ. Παπανούτσου, αποσπάσματα των οποίων περιλαμβάνονται και στα σχολικά βιβλία. Το λογοτεχνικό κείμενο (κείμενο 3) ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρίκο και συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα. Τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι όλα απολύτως κατανοητά και βατά για τον υποψήφιο που προετοιμάζεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας από την Α΄ Λυκείου».

«Βατά» τα θέματα

Σύμφωνα με την Αγγελική Λέλλου, φιλόλογο, καθηγήτρια στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, «το θέμα του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία, το ότι δεν είμαστε μόνοι και πρέπει να έχουμε γέφυρες επικοινωνίας και με τις άλλες ηλικίες και το να προσέχουμε στη χρήση των κοινωνικών δικτύων γιατί μας παρουσιάζουν μία πραγματικότητα παραμορφωμένη και εξιδανικευμένη, είναι ένα θέμα επίκαιρο και καίρια ανθρωπιστικό».

Η κ. Λέλλου χαρακτήρισε «βατά» τα θέματα, καθώς όσα ζητήθηκαν από τους υποψηφίους ήταν κατανοητά και αναμενόμενα. «Το άρθρο ήταν πολύ κατανοητό και το δοκίμιο του Παπανούτσου ζωντανό και γλαφυρό, ενώ το ποίημα του Εμπειρίκου είναι εξαιρετικό, ως προσκλητήριο προς τη χαρά», σημείωσε. Όπως ανέφερε η κ. Λέλλου, στα θέματα Α, Β και Γ οι υποψήφιοι εύκολα θα εντοπίσουν τα ζητούμενα και ιδιαίτερα το θέμα Β κινήθηκε σε ασκήσεις με τις οποίες είναι πολύ εξοικειωμένοι οι υποψήφιοι.

Για την παραγωγή λόγου, η κ. Λέλλου σημείωσε ότι το άρθρο αποτελεί «το πιο σύνηθες κειμενικό είδος» και ότι οι υποψήφιοι μπορούν σε αυτό να αναφέρουν πολλά, ανάλογα με τα βιώματά τους, καθώς η μοναξιά «είναι ένα θέμα που το βιώνουν έντονα», ενώ η ερώτηση που τους τίθεται «αποτελεί έναυσμα για να στοχαστούν πώς μπορούν να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας με τους μεγαλύτερους, οι οποίοι είναι συσσωρευτές εμπειρίας και πρέπει να τους αξιοποιούμε και να τους σεβόμαστε, να μην τους αγνοούμε».

Οι κανόνες και η συνέχεια

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27. H εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00, ενώ η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων.

Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.

Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Ωστόσο, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα συνεχιστούν για τους υποψήφιους των ΓΕΛ την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 με τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία.

