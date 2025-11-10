Νορβηγία: Η σοκαριστική στιγμή που μία φάλαινα προσπαθεί να καταπιεί μία δύτρια (video)

Ένα περιστατικό που κόβει την ανάσα σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Νορβηγίας, με μία ελεύθερη δύτρια να γλιτώνει για λίγα μόλις εκατοστά από το να την καταπιεί μια μεγάλη πτεροφάλαινα.

Όπως αναφέρει η DailyMail, η 45χρονη Σίντι Γιανγκ παρατηρούσε ήρεμα τη θαλάσσια ζωή κάτω από την επιφάνεια, όταν το τεράστιο πλάσμα εμφανίστηκε ξαφνικά και άρχισε να κολυμπά κατευθείαν προς το μέρος της.

Ευτυχώς, το θηλαστικό απέφυγε την έκπληκτη δύτρια και απομακρύνθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

