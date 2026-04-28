search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 14:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.04.2026 14:06

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Πρωτοφανής η επίθεση στο Εφετείο, αφύλακτα τα δικαστήρια – Η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της

28.04.2026 14:06
Ανακοίνωση για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε στο δικαστικό μέγαρο του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οδό Λουκάρεως το πρωί της Τρίτης, όταν ηλικιωμένος υπερήλικας εισέβαλε στον χώρο προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων, εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Στην ανακοίνωσή τονίζει ότι το περιστατικό κατέδειξε «με τον χειρότερο δυνατό τρόπο» την έλλειψη κατάλληλων μέτρων προστασίας για δικαστικούς υπαλλήλους, λειτουργούς, δικηγόρους αλλά και πολίτες που βρίσκονται καθημερινά στα δικαστήρια.

Η Ένωση υπενθυμίζει ότι είχε προηγηθεί προειδοποίηση πριν από λίγους μήνες για εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων, επισημαίνοντας πως, παρά τις επισημάνσεις, οι χώροι παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο όλους τους εμπλεκόμενους στη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

«Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της!» σχολιάζει ακόμη η ΕνΔΕ.

Η ανακοίνωση της Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Η σημερινή πρωτοφανής επίθεση ένοπλου εντός του δικαστικού μεγάρου του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οδό Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο) με θύματα 4 τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους, κατέδειξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων καθώς και του κοινού που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο των Δικαστηρίων. Μετά την προηγούμενη ανακοίνωσή μας για την εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγους μήνες πριν, διαπιστώνουμε με πικρό τρόπο, που κόστισε ήδη τη σωματική ακεραιότητα και διακινδύνευσε τη ζωή δικαστικών υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ότι οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους παράγοντες της Δικαιοσύνης.

Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της! Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου. Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα επαρκή μέτρα που να διαφυλάσσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ασφάλεια του προσωπικού της Δικαιοσύνης και όλων των πολιτών, πριν να είναι πολύ αργά. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους δικαστικούς υπαλλήλους που τραυματίστηκαν.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 14:57
ΚΟΣΜΟΣ

Φάμελλος: Κάλεσμα σε κοινή στάση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για Εξεταστική και ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα

ΘΕΑΤΡΟ

Σε καλοκαιρινή περιοδεία το «Sexy Laundry» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου

ΣΙΝΕΜΑ

«Verity»: Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett πρωταγωνιστούν στο ψυχολογικό θρίλερ της Amazon MGM (photos/video)

1 / 3