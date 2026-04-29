Viral έγινε το στιγμιότυπο όπου η Μελάνια Τραμπ τραβάει (ξανά) το χέρι της από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αυτήν τη φορά κατά την διάρκεια του επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, προς τιμήν του βασιλιά Κάρολου.

Η Μελάνια, φορώντας ένα ροζ φόρεμα Dior, κρατούσε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπαίνοντας στον χώρο της επίσημης φωτογράφησης.

Αλλά μετά τις απαραίτητες πόζες, το τράβηξε… χωρίς τρόπο, με αποτέλεσμα το ενσταντανέ να γίνει viral.

Melania let’s go of Trump’s hand… and then he does this 😂 https://t.co/XAo6z12EDO pic.twitter.com/lwYNNfATHv — Matt Wallace (@MattWallace888) April 29, 2026

Δυσαρεστημένος αλλά απτόητος, ο Ντόναλντ Τραμπ έπιασε ξανά το χέρι της συζύγου του για να κατεβούν τις σκάλες.

Το σκηνικό προκάλεσε… προβληματισμό στα social media, καθώς υπήρξαν πολλοί που το θεώρησαν ως ένδειξη… έλλειψης αγάπης της Μελάνια προς τον Τραμπ, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι έπρεπε να σταθεί προσοχή, καθώς παιάνιζε εμβατήριο εκείνη τη στιγμή.

Όλο το βίντεο της εμφάνισης του ζεύγους Τραμπ και του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας, ενώ ποζάρουν για την «οικογενειακή» φωτογραφία:

