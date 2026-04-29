ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 15:50
29.04.2026 14:15

Η viral στιγμή που η Μελάνια τραβάει το χέρι της απο τον Τραμπ, όταν ποζαραν με Κάρολο-Καμίλα (Video)

trump-karolos-kamila

Viral έγινε το στιγμιότυπο όπου η Μελάνια Τραμπ τραβάει (ξανά) το χέρι της από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αυτήν τη φορά κατά την διάρκεια του επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, προς τιμήν του βασιλιά Κάρολου.

Η Μελάνια, φορώντας ένα ροζ φόρεμα Dior, κρατούσε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπαίνοντας στον χώρο της επίσημης φωτογράφησης.

Αλλά μετά τις απαραίτητες πόζες, το τράβηξε… χωρίς τρόπο, με αποτέλεσμα το ενσταντανέ να γίνει viral.

Δυσαρεστημένος αλλά απτόητος, ο Ντόναλντ Τραμπ έπιασε ξανά το χέρι της συζύγου του για να κατεβούν τις σκάλες.

Το σκηνικό προκάλεσε… προβληματισμό στα social media, καθώς υπήρξαν πολλοί που το θεώρησαν ως ένδειξη… έλλειψης αγάπης της Μελάνια προς τον Τραμπ, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι έπρεπε να σταθεί προσοχή, καθώς παιάνιζε εμβατήριο εκείνη τη στιγμή.

Όλο το βίντεο της εμφάνισης του ζεύγους Τραμπ και του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας, ενώ ποζάρουν για την «οικογενειακή» φωτογραφία:

cells
pasok_trikoupi
karta_pos_forolotaria_3001_1460-820_new
tsoukalas_2304_1460-820_new
kimmel
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
kalxas-124218
kopsimo-louloudiou
dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
cells
pasok_trikoupi
karta_pos_forolotaria_3001_1460-820_new
