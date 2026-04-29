Για τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση, μίλησε ο Κώστας Δόξας, δηλώνοντας αδικημένος από την απόφαση του δικαστηρίου που τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή βία.

«Ήταν σοκαριστικό! Αυτό που βίωσα στο δικαστήριο ήταν σαν βιασμός» είπε, αρχικά, ο τραγουδιστής.

«Η απόφαση του δικαστηρίου βγήκε χωρίς να με κοιτάξουν καν στα μάτια. Ο δικαστής σκρόλαρε στο κινητό του την ώρα που αγόρευαν οι δικηγόροι. Νιώθω ξεκάθαρα αδικημένος, γιατί γνωρίζω την αλήθεια. Το να συνεχίζει ένα τόσο τρομακτικό μπούλινγκ επειδή κάνω τη δουλειά που κάνω, είναι άδικο. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με θύμα την πρώην σύζυγό του, η οποία είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του, κατηγορώντας τον για ξυλοδαρμό, βιαιότητα, προσβλητική και αδιάφορη συμπεριφορά.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών και αποφάσισε την έκτιση τεσσάρων μηνών. Κατά την απολογία του, ο Κώστας Δόξας αρνήθηκε τις κατηγορίες.

