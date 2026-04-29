Αλ Πατσίνο: Ξεσάλωσε στο πάρτι για τα 86α γενέθλιά του (Video)

Πάρτι για τα γενέθλιά του διοργάνωσε ο Αλ Πατσίνο, γιορτάζοντας με φίλους και αγαπημένα του πρόσωπα τα 86 του χρόνια.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το τον λογαριασμό CinemaChico στο Instagram, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται με σακάκι, μπλούζα σε μαύρη απόχρωση και γυαλιά ηλίου να κρατά μικρόφωνο και να χορεύει.

Στη συνέχεια, τον βλέπουμε να σβήνει τα κεράκια μίας μεγάλης τούρτας, η οποία ήταν διακοσμημένη με μια παιδική του φωτογραφία.

Κι ενώ οι καλεσμένοι απαθανάτιζαν το στιγμιότυπο μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα, ο ίδιος απολάμβανε τη στιγμή χορεύοντας και τραγουδώντας.

Διαβάστε επίσης:

