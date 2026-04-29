ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 13:43
29.04.2026 11:42

Akylas για Eurovision: «Ανεβήκαμε ξανά στα προγνωστικά – Δεν φοβόμαστε κανέναν» (Video)

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει, με τον Akylas να δηλώνει έτοιμος να βρεθεί στη σκηνή του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού, εκπροσωπώντας τη χώρα μας.

Σε δηλώσεις του στα τηλεοπτικά συνεργεία και τους δημοσιογράφους που τον συνάντησαν στην αυστριακή πρεσβευτική κατοικία, ο τραγουδιστής εξέφρασε την ελπίδα του να την πρωτιά, αλλά και την ικανοποίησή του για όλο αυτόν τον κόσμο που έχει αγαπήσει το «Ferto».

«Ανυπομονώ να πάμε στην Αυστρία, είναι λες και διαβάζω για τις Πανελλήνιες μου τα τελευταία δυο χρόνια. Αυτό νιώθω και επιτέλους θα δώσω τις εξετάσεις μου. Ανυπομονώ γιατί έχω διαβάσει πολύ καλά. Ήμουν ένα παιδί χωρίς καμία γνωριμία και κατάφερα να κάνω αυτό που κάνω γιατί πίστεψα στον εαυτό μου. Πραγματικά με χαροποιεί τόσο πολύ που τόσος κόσμος το έχει πιστέψει τόσο πολύ αυτό, μου δίνουν και μένα πολύ δύναμη που μου το λένε γιατί βλέπω ότι πραγματικά το πιστεύουν. Μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω. Μακάρι να καταφέρουμε να ξεσκονίσουμε ξανά το ΟΑΚΑ» ανέφερε, αρχικά.

«Έμαθα πριν λίγο ότι ανεβήκαμε ξανά στα προγνωστικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν φοβόμαστε κανέναν αλλά είναι φέτος μια χρονιά με πάρα πολύ δυνατά φαβορί» πρόσθεσε.

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παραδέχτηκε πως οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κοστίζουν στην ΕΕ περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ανά ημέρα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

