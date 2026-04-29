Ένα σοβαρό ατύχημα είχε η Βάσια Παναγοπούλου κατά την επιστροφή της από το Μαϊάμι, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαγνώστηκε με κάταγμα στον αστράγαλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης όπου θα έμενε για δυο ώρες, αναμένοντας την πτήση της προς Αθήνα. Όπως περιγράφει, η σκάλα του αεροπλάνου δεν εφάρμοζε σωστά, με την ίδια να πέφτει και το μισό της πόδι να βρίσκεται στο κενό, ανάμεσα στο αεροσκάφος και τη σκάλα.

Η Βάσια Παναγοπούλου και η φίλη της που τη συνόδευε κάλεσαν σε βοήθεια, ωστόσο, -όπως καταγγέλλουν- η αντιμετώπιση που είχαν από τους υπαλλήλους της αεροπορικής, δεν ήταν η ενδεδειγμένη.

Τελικά, η ηθοποιός αναγκάστηκε να περπατήσει με χτυπημένο πόδι ως την πύλη, από όπου έφυγε το αεροπλάνο της για την Ελλάδα, με την ίδια να καταλήγει -μετά από μία τεράστια ταλαιπωρία- στο ΚΑΤ.

«Μου είπαν ότι δεν αναλαμβάνουν ούτε τη μεταφορά μου ούτε τα έξοδα»

«Είχα πάει για ένα πολύ ευχάριστο σκοπό στην Αμερική γιατί μια φιλική μου οικογένεια βάπτιζε το κοριτσάκι της και είχα πάει με μια φίλη μου και είχαμε περάσει τόσο ωραία. Και αυτό που συνέβη στην επιστροφή μας στην Ελλάδα πραγματικά είναι απίστευτο και απαράδεκτο και απάνθρωπο. Η πτήση μου ήταν από Μαϊάμι – Κωνσταντινούπολη με στάση εκεί για δύο ώρες και μετά θα έπαιρνα το αεροπλάνο για να έρθω στην Αθήνα. Κατεβαίνοντας από την πτήση Μαϊάμι – Κωνσταντινούπολη, βάζουν μια σκάλα στο αεροπλάνο, η οποία δεν εφάπτεται σωστά. Βγαίνω πρώτη και το αριστερό μου πόδι βρίσκεται στο κενό. Πέφτω φαρδιά πλατιά στο κεφαλόσκαλο. Ευτυχώς δεν έπεσα στο τσιμέντο γιατί θα είχα σκοτωθεί. Το πόδι μου έστριψε στο κενό», είπε αρχικά η Βάσια Παναγοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno».

«Το… καταπληκτικό είναι αυτό που συνέβη μετά που πραγματικά ήταν απάνθρωπο. Γιατί ειδοποιήθηκαν οι νοσοκόμοι ήρθαν να με πάρουν, να με δουν. Με βάλανε σε ένα μέρος εκεί να με δούνε. Έρχονται δύο νοσοκόμοι, μου βγάζει η νοσοκόμα η μία, μου βάζει ένα σπρέι, αρχίζει να μου βάζει μια αλοιφή, μου έτριβε το πόδι. Το πόδι εντωμεταξύ είχε γίνει, είχε πρηστεί σε ελεεινό βαθμό, είχε πεταχτεί ο αστράγαλος και της λέω μη μου τρίβετε το πόδι γιατί πονάω πάρα πολύ και δεν ξέρω αν είναι σωστό πρησμένο πόδι να το τρίβετε. Μου λέει “θα με μάθετε εσείς στη δουλειά μου;”. Γενικώς ήταν από την αρχή κάπως εχθρική. Μου λέει “σηκωθείτε”. Της λέω “δεν μπορώ να σταθώ”. “Είναι αδύνατον, ελάτε τώρα, μην το κάνετε αυτό. Το κάνετε για να κάνετε θέμα, για να κάνετε κακό στο αεροδρόμιο και στην εταιρεία”, μου λέει.

Δεν μου δώσανε καρότσι για να με μεταφέρει στην επόμενη πύλη. Όποιος ξέρει το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ξέρει ότι είναι ένα τεράστιο αεροδρόμιο. Εγώ ζήτησα να μεταφερθώ στο νοσοκομείο και να με δει γιατρός και μου είπαν “θα χάσετε την πτήση σας και δεν αναλαμβάνουμε εμείς να σας μεταφέρουμε, ούτε να καλύψουμε τα έξοδά σας”. Δεν αναγνώριζαν ότι έπεσα με δική τους υπαιτιότητα. Με βοήθησε η φίλη μου και περπάτησα κουτσαίνοντας. Πάνω στον πανικό και τον πόνο που ένιωθα δεν είχα την ψυχραιμία να βγάζω κινητό, να φωτογραφίζω τη σκάλα. Όταν έφτασα στην Αθήνα και πήγα στο ΚΑΤ μου είπαν ότι έσπασα τον αστράγαλό μου. Θα κινηθώ νομικά. Θα είμαι εκτός γυρισμάτων έξι βδομάδες και τώρα τελειώνουμε και με τα γυρίσματα της Γης της Ελιάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παραγωγή. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα» πρόσθεσε, εμφανώς αναστατωμένη.

Η οργισμένη ανάρτηση της φίλης της

Μέσα από μία ανάρτησή της στο Facebook, η φίλη της ηθοποιού, Eυρυδίκη Πόθου Σφακιανάκη, που βρισκόταν μαζί της, αποκάλυψε τη δύσκολη περιπέτεια που βίωσε, περιγράφοντας τι ακριβώς συνέβη.

Αφού δημοσίευσε μία φωτογραφία με τη Βάσια Παναγοπούλου καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο στο νοσοκομείο, η Eυρυδίκη Πόθου Σφακιανάκη έγραψε χαρακτηριστικά:

«Όλα τα ωραία δυστυχώς δεν τελειώνουν πάντα καλά. Στις 24/4/2026 η επιστροφή μας από το Μαϊάμι μετατράπηκε σε εφιάλτη. Με την φίλη μου και όχι μόνο, Βάσια Παναγοπούλου ταξιδεύαμε με την πτήση Μαϊάμι Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό την Αθήνα. Μετά από 11 ώρες πτήσης, κατά την αποβίβαση, η σκάλα δεν εφάρμοζε σωστά στο αεροπλάνο (υποχρέωσής τους ήταν η φυσούνα σε τέτοιου μεγέθους αεροσκάφος). Το πόδι της Βάσιας, βρέθηκε στο κενό και έπεσε με φοβερή δύναμη στο κεφαλόσκαλο. Έντρομη γύρισα και την αντίκρισα πεσμένη κάτω, το μισό πόδι μέσα στο κενό και να ουρλιάζει από τους πόνους. Αμέσως ζητούσα απεγνωσμένα βοήθεια. Ανταπόκριση καμία».

