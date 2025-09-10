Πτώμα σε αποσύνθεση βρέθηκε στην Tesla του τραγουδιστή D4vd (photos/video)

Ένα πτώμα σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης βρέθηκε τη Δευτέρα σε μια μάντρα με κατασχεμένα οχήματα στο Λος Άντζελες, μέσα σε ένα Tesla που ανήκε στον τραγουδιστή D4vd.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες κλήθηκε στο χώρο στην North Mansfield Avenue λόγω «δυσάρεστης οσμής που προερχόταν από ένα όχημα», σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας.

Πηγές των αρχών επιβολής του νόμου ανέφεραν στο NBC News ότι τα λείψανα δεν ήταν άθικτα και ότι η ταυτοποίηση θα καθυστερήσει λόγω της αποσύνθεσης του θύματος.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα σε μια τσάντα στο πορτμπαγκάζ της Tesla στο Hollywood Tow, σύμφωνα με το NBC Los Angeles.

Human remains from an unidentified person were discovered in the trunk of an impounded car that was reportedly registered to a musician with tens of millions of listeners.



LEARN MORE: https://t.co/TIjrrI7kmY pic.twitter.com/nN9vdu03vS — Local 12/WKRC-TV (@Local12) September 9, 2025

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε μετά από αναφορά ότι είχε εγκαταλειφθεί.

Ο αστυνόμος Robert Peters της αστυνομίας του Λος Άντζελες δήλωσε στο σταθμό ότι το αυτοκίνητο βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης για μερικές ημέρες.

The LAPD is investigating a gruesome discovery at an impound lot after human remains were found inside a Tesla. The car is registered to a top-charting musician, 20-year-old David Anthony Burke known professionally as “d4Vd." @mattgutmanABC has details. https://t.co/Tn2niTzY6L pic.twitter.com/f7ah6jgeQm September 10, 2025

«Συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές»

Ο D4vd, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι David Anthony Burke, βρίσκεται σε περιοδεία με τίτλο «Withered World Tour» και έχει προγραμματίσει να εμφανιστεί την Τρίτη το βράδυ στο The Fillmore Minneapolis.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε στο NBC News ότι ο D4vd «έχει ενημερωθεί για το συμβάν και, παρόλο που βρίσκεται ακόμα σε περιοδεία, συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές».

Η Universal Music Group, μητρική εταιρεία της Interscope Records, παρέπεμψε τις ερωτήσεις σε δικηγόρο του D4vd.

Ο δικηγόρος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για σχόλιο.

Ο μουσικός, γνωστός για τα τραγούδια Here with Me και Romantic Homicide που μετρούν δισεκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify, εμφανίστηκε την Τρίτη στη Μινεάπολη, στο πλαίσιο της περιοδείας του που ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στο Λος Άντζελες στις 20 Σεπτεμβρίου.

D4vd is currently performing at his show in Minneapolis without addressing the situation.



As a fan of a couple years, I can say he’s not the type of person to commit such a crime.



Glad to see he’s okay! pic.twitter.com/edcUL7mLx3 — draven! (@dravenwyd) September 10, 2025

Ένα άλλο πτώμα βρέθηκε την Τρίτη σε ένα αυτοκίνητο σε διαφορετική μάντρα ρυμουλκούμενων οχημάτων στο νότιο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο έρευνας για μια εξαφάνιση, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο χώρος βρίσκεται κοντά στις λεωφόρους Western και Gage, περίπου 7 μίλια νότια του Χόλιγουντ.

«Σε αυτό το στάδιο της έρευνας δεν υπάρχει γνωστή σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Jennifer Forkish.

