Βουλή: Το μεσημέρι συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου – Την Τετάρτη οι άρσεις των 13 στην Ολομέλεια

Σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με αντικείμενο τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου.

Η υπόθεσή τους, υπενθυμίζεται, αφορά δικογραφία στο πλαίσιο της έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία όμως στάλθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και όχι απευθείας στη Βουλή.

Κι αυτό διότι, όπως περιγράφεται στο σχετικό διαβιβαστικό τα αιτήματα των δύο δεν ολοκληρώθηκαν και δεν ικανοποιήθηκαν και έτσι «δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε σε τετελεσμένη μορφή, ούτε σε μορφή απόπειρας».

Από την πρώτη στιγμή ο Τάσος Χατζηβασιλείου έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του δηλώνοντας επιπλέον ότι ελέγχεται για πράξη που δεν έγινε και για αδίκημα που δεν συντελέστηκε. Με ερωτηματικό είναι μέχρι στιγμής τις θα πράξει ο Χαράλαμπος Αθανασίου, αν και ο πρωθυπουργός έδωσε καθαρά γραμμή υπέρ της άρσης συνολικά, καθώς βαραίνει η πολιτική διάσταση της υπόθεσης.

Την Τετάρτη οι άρσεις για τους 13

Από εκεί και πέρα, οι περιπτώσεις των δύο, θα παραπεμφθούν στην Ολομέλεια μαζί με αυτές των 11 γαλάζιων βουλευτών και η απόφαση για την άρση ασυλίας τους θα ληφθεί στην Ολομέλεια μεθαύριο Τετάρτη (και όχι στις 28/4 όπως λεγόταν αρχικά).

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία που έφτασε στη Βουλή πριν το Πάσχα αφορά τους Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλος Λεονταρίδη. Σε αυτούς προστίθενται και οι Χαράλαμπος Αθανασίου και Τάσος Χατζηβασιλείου. Οι 11, με υπομνήματά τους στην Επιτροπή Δεοντολογίας, έχουν όλοι ζητήσει την άρση της ασυλίας τους, προκειμένου να αποδείξουν την αθωότητά τους.

Η συνεδρίαση αποκτά κρισιμότητα εξαιτίας του ότι, καθώς δεν είναι όλες οι υποθέσεις της ίδιας βαρύτητας, υπάρχουν γαλάζιοι βουλευτές που δεν θα στηρίξουν «συλλήβδην» τις άρσεις ασυλίας όπως έχει δηλώσει ο Στέλιος Πέτσας, ενώ ο Μάκης Βορίδης έχει δηλώσει πως έχει «ηθικό και πολιτικό δίλημμα» να στηρίξει τις άρσεις με βάση «νομικά αστήρικτες» δικογραφίες.

Σημειώνεται πως διαφορετική είναι η περίπτωση των Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, καθώς η δικογραφία τους ήρθε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών και επομένως μόνο εάν οδηγηθούν σε προανακριτική επιτροπή θα παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Ζήτημα ζωής και θανάτου η εναέρια ορεινή διάσωση – γιατί καθυστερεί το σύστημα HEMS στην Ελλάδα;»

Ξανά στην Αθήνα ο Μακρόν: Στο «πακέτο» η επ’ αόριστον επέκταση της αμυντικής συνεργασίας και η «πυρηνική ομπρέλα»

Η υπόθεση Λαζαρίδη βλάπτει σοβαρά τη ΝΔ – Ο αμετανόητος «ωραίος» της Καβάλας, η επίθεση στην Μπακογιάννη και τα νεύρα στην γαλάζια ΚΟ