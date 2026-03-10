search
10.03.2026 16:31

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ιωάννινα, Δωδώνη, Ζίτσα και Παραμυθιά μετά τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ

10.03.2026 16:31
seismos-thesprotia

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ιωαννιτών, Δωδώνης, Ζίτσας και η δημοτική ενότητα Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου μετά τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ, που έπληξε την Ήπειρο την Κυριακή (8/3).

Κατόπιν απόφασης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου, οι παραπάνω περιοχές κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση της 8ης Μαρτίου 2026.

Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σπίτια, εκκλησίες και σχολεία στους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο. Ειδικότερα, τα χωριά που έχουν πληγεί περισσότερο είναι στον Δήμο Δωδώνης και στις Δημοτικές Ενότητες Σελλών και Δωδώνης.

Στα χωριά Ψήνα, Σενίκο και Άγιος Νικόλαος σπίτια κατέρρευσαν ενώ σε άλλα χωριά μεγάλες ζημιές, εκκλησίες και πέτρινα σχολεία υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Οι μετασεισμοί ήταν συνεχείς την Κυριακή και συνεχίστηκαν και το πρωί της Δευτέρας, με τον τελευταίο να είναι 3,3 Ρίχτερ.

iran-78345
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ λέει ότι δεν επιδιώκει «έναν ατελείωτο πόλεμο», παράθυρο ΗΠΑ για συνομιλίες – Απειλές από Ιράν που χτυπά διυλιστήρια – Live οι εξελίξεις

iran 6653- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 30 συλλήψεις για κατασκοπεία ανακοίνωσε το υπουργείο Πληροφοριών

voridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση με εμπιστευτικό έγγραφο Βάρρα που κατέθεσε ο Μεϊκόπουλος κατηγορώντας Βορίδη για «ψευδορκία» – «Πρώτη φορά το βλέπω»

thessaloniki dikastiria 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας

Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Forbes: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου – Η λίστα των 20 δισεκατομμυριούχων και οι Έλληνες

