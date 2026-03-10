Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ιωάννινα, Δωδώνη, Ζίτσα και Παραμυθιά μετά τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ιωαννιτών, Δωδώνης, Ζίτσας και η δημοτική ενότητα Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου μετά τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ, που έπληξε την Ήπειρο την Κυριακή (8/3).

Κατόπιν απόφασης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου, οι παραπάνω περιοχές κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση της 8ης Μαρτίου 2026.

Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σπίτια, εκκλησίες και σχολεία στους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο. Ειδικότερα, τα χωριά που έχουν πληγεί περισσότερο είναι στον Δήμο Δωδώνης και στις Δημοτικές Ενότητες Σελλών και Δωδώνης.

Στα χωριά Ψήνα, Σενίκο και Άγιος Νικόλαος σπίτια κατέρρευσαν ενώ σε άλλα χωριά μεγάλες ζημιές, εκκλησίες και πέτρινα σχολεία υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Οι μετασεισμοί ήταν συνεχείς την Κυριακή και συνεχίστηκαν και το πρωί της Δευτέρας, με τον τελευταίο να είναι 3,3 Ρίχτερ.

