Λάρισα: Μητέρα επιτέθηκε σε καθηγητές και διευθυντή για τις… απουσίες της κόρης της

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα σε σχολείο της Λάρισας, και συγκεκριμένα στον Τύρναβο, όπου μητέρα μαθήτριας επιτέθηκε

Σύμφωνα με το onlarissa.gr όλα ξεκίνησαν εξαιτίας προβλήματος που αντιμετώπιζε η κόρη της με τις απουσίες. Η μαθήτρια είχε συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό απουσιών.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση της μητέρας.

Η γυναίκα μπήκε αιφνιδιαστικά στην αίθουσα όπου βρισκόταν η κόρη της, άρπαξε το απουσιολόγιο και άρχισε να κινείται στους χώρους του σχολείου.

Εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και προσπάθησαν να την ακολουθήσουν και να την σταματήσουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να πάρουν πίσω το απουσιολόγιο.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Η μητέρα κατευθύνθηκε προς το γραφείο του διευθυντή, όπου φέρεται να εξαπέλυσε φραστική επίθεση, βρίζοντας εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή.

Στο σχολείο κλήθηκε η Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να παραλάβουν το μπλοκ των απουσιολογίων.

Ωστόσο, η γυναίκα φέρεται να συνέχιζε να βρίσκεται σε έντονη κατάσταση, βρίζοντας όσους προσπαθούσαν να παρέμβουν.

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