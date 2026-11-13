search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2026 10:52

Λάρισα: Μητέρα επιτέθηκε σε καθηγητές και διευθυντή για τις… απουσίες της κόρης της

13.11.2026 10:52
Στον ανακριτή ο 62χρονος φιλόλογος που ασελγούσε σε ανήλικο μαθητή του για επτά χρόνια - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα σε σχολείο της Λάρισας, και συγκεκριμένα στον Τύρναβο, όπου μητέρα μαθήτριας επιτέθηκε

Σύμφωνα με το onlarissa.gr όλα ξεκίνησαν εξαιτίας προβλήματος που αντιμετώπιζε η κόρη της με τις απουσίες. Η μαθήτρια είχε συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό απουσιών.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση της μητέρας.

Η γυναίκα μπήκε αιφνιδιαστικά στην αίθουσα όπου βρισκόταν η κόρη της, άρπαξε το απουσιολόγιο και άρχισε να κινείται στους χώρους του σχολείου.

Εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και προσπάθησαν να την ακολουθήσουν και να την σταματήσουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να πάρουν πίσω το απουσιολόγιο.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Η μητέρα κατευθύνθηκε προς το γραφείο του διευθυντή, όπου φέρεται να εξαπέλυσε φραστική επίθεση, βρίζοντας εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή.

Στο σχολείο κλήθηκε η Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να παραλάβουν το μπλοκ των απουσιολογίων.

Ωστόσο, η γυναίκα φέρεται να συνέχιζε να βρίσκεται σε έντονη κατάσταση, βρίζοντας όσους προσπαθούσαν να παρέμβουν.

Διαβάστε επίσης

ΕΚΑΒ: Σκηνές-σοκ κατά των διασωστών απο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου περιγράφει ο πρόεδρος των εργαζομένων – Σφοδρή αντίδραση και του προέδρου ΠΟΕΔΗΝ

Συνελήφθη ο αδελφός του Πύρρου Δήμα, Οδυσσέας, για υπόθεση ντόπινγκ – Κατηγορείται ότι έδωσε ουσίες και στον γιο του

Ράλλεια Σχολεία Πειραιά: Έπεσαν σοβάδες από την οροφή σε τάξη του Δημοτικού – Τι καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dora-bakogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: Καμία ανησυχία για το καλώδιο, θα γίνει ενημέρωση με… διπλωματικό τρόπο – Το άδεισμα σε Γκιλφόιλ και… Τσαβδαρίδη (Audio)

PAIDIKI XARA
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά σε παιδική χαρά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το δεκαδικό που έγινε «τάση»

gerapetritis fintan 89- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ελιγμός του Φιντάν έφερε ήρεμα νερά στο καλώδιο: Από την άδεια στη γραπτή ενημέρωση και πώς η Τουρκία κατοχύρωσε τις διεκδικήσεις από την πίσω πόρτα

lekkas new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για τον σεισμό στην Κρήτη: «Ομαλή η ακολουθία, σημαντικό το εστιακό βάθος των 32 χιλιομέτρων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

lakis-lazopoulos
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» κατάφερε την υψηλότερη τηλεθεάση της Τετάρτης (11/11)

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στηρίζει τον φρουρό που έκανε παρατήρηση στον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:13
dora-bakogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: Καμία ανησυχία για το καλώδιο, θα γίνει ενημέρωση με… διπλωματικό τρόπο – Το άδεισμα σε Γκιλφόιλ και… Τσαβδαρίδη (Audio)

PAIDIKI XARA
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά σε παιδική χαρά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το δεκαδικό που έγινε «τάση»

1 / 3