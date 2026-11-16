Πυροσβεστικό Σώμα: Το βαρύ τίμημα της πρώτης γραμμής – Ακόμα δύο νεκροί και καταγγελίες φωτιά κατά του υπουργού Τουρνά

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Δύο ακόμη πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο στο Ζεφύρι, σε μια επιχείρηση κατάσβεσης που εξελίχθηκε σε τραγωδία. Και ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη και τον 44χρονο Ηλία Βαλατσό, οι καταγγελίες των ίδιων των πυροσβεστών για τις συνθήκες εργασίας, την έλλειψη εξοπλισμού και την κυβερνητική αδιαφορία προκαλούν σοβαρά ερωτήματα.

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, ξέσπασε μετά το δυστύχημα, στρέφοντας τα πυρά του προσωπικά εναντίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Η παρέμβασή του δεν περιορίστηκε σε μια γενική διαμαρτυρία. Περιέγραψε επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς την κυβέρνηση, σοβαρές ελλείψεις μέσων ατομικής προστασίας και καταγγελίες που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν αναπάντητες επί έξι χρόνια.

«Δεν έχουμε προσωπικό, οχήματα, ρούχα»

Μιλώντας μετά την τραγωδία, ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά μία από τις χειρότερες για το Πυροσβεστικό Σώμα. Κατήγγειλε ότι οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα στον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας για την κατάσταση των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεκατρείς φορές έχουν θέσει προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη τα προβλήματα του Σώματος, χωρίς να υπάρξει η ανταπόκριση που περίμεναν. Ο συνδικαλιστής μίλησε για ελλείψεις προσωπικού, οχημάτων και προστατευτικού ρουχισμού, ενώ κατηγόρησε την πολιτική ηγεσία ότι δίνει προτεραιότητα σε εγκαίνια και υπηρεσιακές προαγωγές αντί για τις ανάγκες της πρώτης γραμμής.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες, οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Πόσες θέσεις παραμένουν κενές; Πόσα οχήματα είναι επιχειρησιακά διαθέσιμα; Και πότε αντικαταστάθηκε τελευταία φορά ο προστατευτικός εξοπλισμός των πυροσβεστών;

Ξέσπασμα από τον πρόεδρο των Πυροσβεστών μετά την τραγωδία στο Ζεφύρι.

«Έχουμε έναν υπουργό αλαζόνα, δεν κάνει τίποτα»

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Παρακολουθήστε όσα καταγγέλει για τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς pic.twitter.com/9ihvbDejnz — Marka2‼️ (@Marka2free) November 15, 2026

Η καταγγελία κατά Τουρνά: Έξι χρόνια χωρίς ανανέωση εξοπλισμού, 13 νεκροί φέτος

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η αναφορά του Κωνσταντίνου Παπαντώνη στον υπουργό Ευάγγελο Τουρνά. Ο πρόεδρος του Σωματείου υποστήριξε ότι εδώ και έξι χρόνια οι πυροσβέστες καταγγέλλουν πως δεν έχει ανανεωθεί ο αναγκαίος εξοπλισμός ατομικής προστασίας. Όπως ανέφερε, οι καταγγελίες έχουν φτάσει ακόμη και στη Βουλή, χωρίς να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.

Κατήγγειλε μάλιστα ότι, αντί να υπάρξει λύση, ο υπουργός τού επέβαλε πρόστιμο, χωρίς από τη συγκεκριμένη δήλωση να προκύπτουν οι ακριβείς περιστάσεις και η αιτιολογία της κύρωσης. Η καταγγελία χρειάζεται επίσημη απάντηση από το υπουργείο, τόσο για το ζήτημα του εξοπλισμού όσο και για την αναφερόμενη κύρωση.

Διότι εάν επιβεβαιωθεί ότι εργαζόμενοι έχουν επανειλημμένα επισημάνει ελλείψεις σε κρίσιμα μέσα προστασίας χωρίς να υπάρξει επαρκής ανταπόκριση, τότε ανακύπτει σοβαρό ζήτημα διοικητικής και πολιτικής λογοδοσίας.

Ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης ανέφερε επίσης ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έχει χάσει δεκατρείς ανθρώπους μέσα στο 2026. Ποιες ήταν οι αιτίες των δυστυχημάτων; Πόσα από τα πορίσματα των ερευνών οδήγησαν σε αλλαγές των επιχειρησιακών διαδικασιών; Και ποιες συστάσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες;

Το Ζεφύρι και οι συνθήκες της μοιραίας επιχείρησης

Στο Ζεφύρι, οι δύο πυροσβέστες επιχείρησαν σε εγκαταλελειμμένο κτήριο όπου είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ο πρόεδρος του Σωματείου, μεταφέροντας όσα του ανέφεραν συνάδελφοί του, περιέγραψε μια στενή περιστροφική σκάλα, έναν υπόγειο χώρο γεμάτο απορρίμματα και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαφυγής.

Σύμφωνα με αυτή τη μαρτυρία, οι δύο άνδρες ενδέχεται να έπεσαν στο κενό κατά την προσέγγιση της εστίας της φωτιάς. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει πλήρως τις πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες εγκλωβισμού και θανάτου, ενώ έχει ανακοινωθεί η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Δεν έχει αποδειχθεί ότι οι καταγγελλόμενες ελλείψεις εξοπλισμού συνδέονται αιτιωδώς με το συγκεκριμένο δυστύχημα. Η διερεύνηση, ωστόσο, οφείλει να εξετάσει και την επάρκεια των μέσων προστασίας που διέθεταν οι πυροσβέστες.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια των δύο πυροσβεστών και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους. Η φυσική ηγεσία του Σώματος ανακοίνωσε επίσης ότι οι σημαίες στις υπηρεσίες θα κυματίζουν μεσίστιες.

Όμως οι καταγγελίες του προέδρου των πυροσβεστών απαιτούν κάτι περισσότερο από εκφράσεις οδύνης. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει εάν πράγματι έχει δεχθεί δεκατρείς σχετικές παρεμβάσεις, ποια μέτρα έλαβε, ποια είναι η κατάσταση του εξοπλισμού και τι ακριβώς συνέβη με την καταγγελλόμενη επιβολή προστίμου.

Η τιμή στους δύο νεκρούς πυροσβέστες προϋποθέτει πλήρη διερεύνηση του δυστυχήματος. Προϋποθέτει, όμως, και ουσιαστική λογοδοσία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται καθημερινά οι συνάδελφοί τους. Γιατί η αυταπάρνηση των πυροσβεστών δεν μπορεί να αποτελεί υποκατάστατο της κρατικής ευθύνης για την ασφάλειά τους.

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