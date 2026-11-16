Χριστούγεννα με άδειες τσέπες: Φόροι, τέλη και λογαριασμοί «εξαφανίζουν» επιδόματα και συντάξεις Δεκεμβρίου

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Βαρύς είναι ο λογαριασμός που περιμένει εκατομμύρια νοικοκυριά μέχρι το τέλος του 2026. Φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και τέλη κυκλοφορίας πρέπει να πληρωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, την ώρα που η ακρίβεια, οι λογαριασμοί ενέργειας και οι αυξημένες ανάγκες των εορτών πιέζουν ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Την ίδια περίοδο, πάντως, προγραμματίζεται σειρά πληρωμών που αναμένεται να προσφέρει μια οικονομική ανάσα. Επιστροφή ενοικίου, επιδόματα, συντάξεις και Δώρο Χριστουγέννων θα ενισχύσουν τα εισοδήματα εκατομμυρίων πολιτών. Το ερώτημα είναι πόσα από αυτά τα χρήματα θα απομείνουν, όταν εξοφληθούν οι υποχρεώσεις προς την εφορία και καλυφθούν οι καθημερινές ανάγκες.

Το τελευταίο δίμηνο της χρονιάς αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι φορολογούμενοι καλούνται να κλείσουν τις εκκρεμότητες του 2026, χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμα και πρόσθετες χρεώσεις.

Πέντε υποχρεώσεις πριν από την Πρωτοχρονιά

1. Φόρος εισοδήματος: Συνεχίζεται η πληρωμή των δόσεων

Οι φορολογούμενοι που έχουν επιλέξει την εξόφληση του φόρου εισοδήματος σε δόσεις θα πρέπει να καταβάλουν την πέμπτη μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και την έκτη μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Ο λογαριασμός, ωστόσο, δεν κλείνει με την αλλαγή του χρόνου, καθώς απομένουν ακόμη δύο δόσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2027.

Για όσους έχουν ήδη αυξημένες μηνιαίες υποχρεώσεις, η συγκεκριμένη επιβάρυνση προστίθεται στα πάγια έξοδα του νοικοκυριού, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα.

2. ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος που συνεχίζεται και το 2027

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να συνεχίσουν την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ, καταβάλλοντας τις επόμενες μηνιαίες δόσεις.

Η αποπληρωμή του φόρου του 2026 πραγματοποιείται σε 12 δόσεις, με την τελευταία να προβλέπεται για τον Φεβρουάριο του 2027.

Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα εξακολουθήσουν να έχουν φορολογικές υποχρεώσεις και μετά την Πρωτοχρονιά, πριν ακόμη ξεκινήσει ο νέος κύκλος εκκαθάρισης του φόρου ακινήτων.

3. Τέλη κυκλοφορίας: Πληρωμή μέχρι 31 Δεκεμβρίου και βαριά πρόστιμα

Μία από τις μεγαλύτερες υποχρεώσεις του Δεκεμβρίου αφορά τα τέλη κυκλοφορίας του 2027.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να εξοφλήσουν τα ποσά που τους αναλογούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μέσω των ειδοποιητηρίων που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Όσοι καθυστερήσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα:

Για πληρωμή μέσα στον Ιανουάριο του 2027, το πρόστιμο ανέρχεται στο 25% των τελών.

Για πληρωμή μέσα στον Φεβρουάριο, η επιβάρυνση αυξάνεται στο 50%.

Από τον Μάρτιο, το πρόστιμο φτάνει στο 100%, με τις προβλεπόμενες ελάχιστες επιβαρύνσεις.

Πρόκειται για έναν λογαριασμό που δεν αφήνει πολλά περιθώρια καθυστέρησης, καθώς η εκπρόθεσμη πληρωμή μπορεί να αυξήσει σημαντικά το τελικό κόστος.

4. Ψηφιακή ακινησία: Η λύση για όσους δεν χρησιμοποιούν το όχημά τους

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα οχήματά τους το 2027 έχουν τη δυνατότητα να τα θέσουν σε ψηφιακή ακινησία.

Η σχετική δήλωση γίνεται μέσω της εφαρμογής myCAR μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αποφύγουν την καταβολή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρήσουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ακινησία και τη φύλαξη του οχήματος.

5. Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ο κρυφός φορολογικός κίνδυνος

Μία ακόμη υποχρέωση που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αφορά τις ηλεκτρονικές δαπάνες.

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει το απαιτούμενο ύψος αγορών και πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα.

Κατά κανόνα, το ποσό αντιστοιχεί στο 30% του πραγματικού εισοδήματος, με τις εξαιρέσεις και διαφοροποιήσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Όσοι δεν καλύψουν το απαιτούμενο ποσό κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετο φόρο κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του 2027.

Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των ηλεκτρονικών συναλλαγών πριν από την εκπνοή της χρονιάς αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Οι πληρωμές που περιμένουν εκατομμύρια πολίτες

Απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις βρίσκεται ένα σημαντικό πακέτο πληρωμών, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα των νοικοκυριών μέχρι τα Χριστούγεννα.

Επιστροφή ενοικίου

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου προγραμματίζεται η καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους.

Η ενίσχυση αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2025 και χορηγείται με βάση τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τα χρήματα θα κατατεθούν στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης.

Για τους ενοικιαστές, που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν σημαντική αύξηση του κόστους στέγασης, η συγκεκριμένη πληρωμή αποτελεί μια πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.

Οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται και η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Η πληρωμή πραγματοποιείται χωρίς την υποβολή αίτησης από όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η ενίσχυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα νοικοκυριά που στηρίζονται σε χαμηλές συντάξεις και αντιμετωπίζουν αυξημένες δαπάνες για τρόφιμα, ενέργεια και βασικές ανάγκες.

Επίδομα θέρμανσης

Μία ακόμη πληρωμή που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων νοικοκυριών αφορά το επίδομα θέρμανσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα myΘέρμανση λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου.

Η ενίσχυση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες θέρμανσης αυξάνονται και το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση.

Δώρο Χριστουγέννων

Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, μία από τις σημαντικότερες πληρωμές του Δεκεμβρίου είναι το Δώρο Χριστουγέννων.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να το καταβάλουν μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.

Όσοι εργάστηκαν ολόκληρο το προβλεπόμενο διάστημα αναφοράς δικαιούνται έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής τους.

Για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, το Δώρο Χριστουγέννων αποτελεί σημαντική πηγή πρόσθετου εισοδήματος, καθώς χρησιμοποιείται τόσο για τις εορταστικές αγορές όσο και για την εξόφληση συσσωρευμένων υποχρεώσεων.

Συντάξεις Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 προγραμματίζεται να καταβληθούν στις 25 και 27 Νοεμβρίου, ανάλογα με την κατηγορία ασφαλισμένων και το πρώην ταμείο.

Παράλληλα, πριν από την εκπνοή του έτους αναμένεται να καταβληθούν και οι συντάξεις Ιανουαρίου 2027, με τις ακριβείς ημερομηνίες να καθορίζονται από τον e-ΕΦΚΑ.

Η χρονική συγκέντρωση των πληρωμών δημιουργεί πρόσθετη ρευστότητα στην αγορά, ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο.

Τα χρήματα μπαίνουν, αλλά οι υποχρεώσεις παραμένουν

Το μεγάλο πρόβλημα για τα νοικοκυριά δεν είναι μόνο το ύψος των φορολογικών υποχρεώσεων, αλλά και το γεγονός ότι συγκεντρώνονται σε μια περίοδο αυξημένων εξόδων.

Φόροι, τέλη κυκλοφορίας, δόσεις δανείων, λογαριασμοί ενέργειας και καθημερινές ανάγκες διεκδικούν σημαντικό μέρος του οικογενειακού εισοδήματος.

Την ίδια ώρα, οι εορταστικές δαπάνες προσθέτουν νέα βάρη, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με παιδιά.

Οι κοινωνικές ενισχύσεις, οι συντάξεις και το Δώρο Χριστουγέννων μπορούν να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, χωρίς όμως να αντιμετωπίζουν συνολικά την πίεση που ασκεί η ακρίβεια στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Έτσι, για εκατομμύρια πολίτες, ο Δεκέμβριος δεν θα είναι μόνο ο μήνας των Χριστουγέννων, αλλά και μια περίοδος δύσκολων οικονομικών υπολογισμών.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς πόσα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς μέχρι την Πρωτοχρονιά, αλλά κυρίως πόσα θα απομείνουν όταν πληρωθούν φόροι, τέλη και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις.

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