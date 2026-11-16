Καλώδιο: «Μισή» ενημέρωση στους αρχηγούς και η προσοχή στο «μεγάλο παζάρι» Τουρκίας – ΕΕ με φόντο το Κυπριακό

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Σε προσπάθεια να αλλάξει την ατζέντα, η οποία κυριαρχήθηκε την περασμένη εβδομάδα από την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο (GSI), μοιάζει να επιδίδεται η κυβέρνηση.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανασκόπηση της εβδομάδας, σε κείμενο άνω των 1.300 λέξεων, αφιέρωσε στο καλώδιο μόλις 57 λέξεις («Τέλος, την περασμένη Παρασκευή εκδόθηκε η άδεια εκτέλεσης εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου (Great Sea Interconnector, GSI), καθώς και η σχετική Navtex από τις ελληνικές αρχές. Όπως σας είχα πει, το έργο προχωράει. Χωρίς αναταράξεις και χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε χθες για το έργο τους πολιτικούς αρχηγούς»), δείχνοντας να θέλει να βάλει τελεία και παύλα στην όλη συζήτηση.

Ωστόσο, το τι επιθυμεί και επιδιώκει η κυβέρνηση με το τι ακριβώς συμβαίνει δεν είναι πάντα ταυτόσημο. Άλλωστε, από τις συναντήσεις τους με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί εξήλθαν μάλλον προβληματισμένοι:

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης , αναφερόμενος στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία για τις έρευνες του σκάφους Abeille Marengo – το κείμενο της οποίας, όπως ήταν φυσικό, δεν παραδόθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκαν για το περιεχόμενό του – τόνισε ότι «η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου».

, αναφερόμενος στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία για τις έρευνες του σκάφους Abeille Marengo – το κείμενο της οποίας, όπως ήταν φυσικό, στους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκαν για το περιεχόμενό του – τόνισε ότι «η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου». Ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας , μετά τη συνάντηση μίλησε για ένα «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας», ενώ παράλληλα τόνισε ότι «δεν χρειάζεται εφησυχασμός, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον λαό».

, μετά τη συνάντηση μίλησε για ένα «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας», ενώ παράλληλα τόνισε ότι «δεν χρειάζεται εφησυχασμός, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον λαό». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου , έκανε μια πιο γενική τοποθέτηση, λέγοντας ότι «η ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών σε επίπεδο θεσμικό είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Οφείλω να το υπογραμμίσω, πόσο μάλλον όταν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός προβληματισμός ως προς τις διαρκώς προβαλλόμενες με διάφορους τρόπους τουρκικές εντελώς αβάσιμες και προκλητικές φερόμενες διεκδικήσεις».

, έκανε μια πιο γενική τοποθέτηση, λέγοντας ότι «η ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών σε επίπεδο θεσμικό είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Οφείλω να το υπογραμμίσω, πόσο μάλλον όταν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός προβληματισμός ως προς τις διαρκώς προβαλλόμενες με διάφορους τρόπους τουρκικές εντελώς αβάσιμες και προκλητικές φερόμενες διεκδικήσεις». Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, υπογράμμισε ότι «επιμένουμε στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, απέναντι σε μία χώρα αναθεωρητική, που κρατάει ζεστό το αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”» και ζήτησε «να δοθεί στη δημοσιότητα η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, αφού ήδη, μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αναφερθεί σε σχετικά αποσπάσματα».

Από την πλευρά του, ο ΥΠΕΞ ευχαρίστησε τους πολιτικούς αρχηγούς και περιορίστηκε να δηλώσει ότι «το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο», στην ουσία επαναλαμβάνοντας τη «γραμμή» που έχει χρησιμοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, μόλις έγινε γνωστή η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία για το πλοίο, ότι, δηλαδή, άδεια έδωσαν αποκλειστικά και μόνο Αθήνα και Λευκωσία. Πάντως, η αίσθηση που προκύπτει από τις δηλώσεις και τις… διαρροές της αντιπολίτευσης είναι ότι το θέμα της ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών αντιμετωπίστηκε λίγο σαν… να βγει η υποχρέωση και ότι περισσότερο τηρήθηκε ο τύπος και λιγότερο η ουσία.

Το… τουρκικό ερώτημα

Πλέον το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η Άγκυρα – από τη στιγμή που το Abeille Marengo ολοκληρώσει το έργο του και αρχίσει η ουσιαστική δουλειά της εγκατάστασης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – προβάλλει εκ νέου απαιτήσεις για ενημέρωση και αδειοδότηση του έργου. Στην Αθήνα, πάντως, εκτιμάται ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι μάλλον μακρινό, ιδίως από τη στιγμή που η Τουρκία αποδέχθηκε τις βυθομετρικές έρευνες, δίνοντας την… ευλογία της.

Σύμφωνα με αναλύσεις Ελλήνων και Κυπρίων εμπειρογνωμόνων, στην παρούσα φάση η Τουρκία θέλει να δείχνει το… καλό της πρόσωπο, εν αναμονή του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος θα βρίσκεται στην Άγκυρα στις 20 Νοεμβρίου. Οι πληροφορίες λένε ότι οι συζητήσεις αναμένεται να περιλαμβάνουν και «καρότα», αλλά και «μαστίγια» για την Άγκυρα, με βασικότερο κίνητρο την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης Τουρκίας και ΕΕ.

Η Άγκυρα θεωρεί μια τέτοια εξέλιξη ως εκ των ων ουκ άνευ για την εμβάθυνση των εμπορικών, αλλά και αμυντικών της σχέσεων με τις Βρυξέλλες, καθώς και την πολυπόθητη άρση της απαίτησης βίζας για τους Τούρκους που ταξιδεύουν στην ΕΕ. Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, η Ένωσης προσανατολίζεται σε μια διαδικασία κατά την οποία η έναρξη των συζητήσεων για την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης θα συνδέεται με συγκεκριμένες κινήσεις της Τουρκίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να ανασταλεί αν η Άγκυρα δεν τηρούσε τις δεσμεύσεις της. Τώρα, ειδικά για τo GSI, φαίνεται ότι η εμπλοκή της Γαλλίας, αλλά και η ρηματική διακοίνωση – συν η διαφαινόμενη διάθεση της Τουρκίας για… μεγάλο παζάρι με την ΕΕ για μια σειρά θέματα, από το Κυπριακό μέχρι την Τελωνειακή Ένωση – έπαιξαν ρόλο για να… μαλακώσει η Άγκυρα τη στάση της, χωρίς να αλλάξει τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες και τις δικαιοδοσίες.

Ωστόσο, στην Αθήνα οι εξελίξεις παρακολουθούνται από κοντά με την «γραμμή» να μην αλλάζει: ναι στους διαύλους επικοινωνίας, ναι στη συνεννόηση, ναι στη βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών, αλλά χωρίς καμία απολύτως παραχώρηση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ούτε διάθεση για «συντομεύσεις» στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας (όποια μορφή κι αν έχει αυτή). Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν, μάλιστα, ότι, όπως έγινε και με το SAFE, η Αθήνα είναι διαρκώς έτοιμη να μπλοκάρει καθετί που θα θεωρεί ότι θίγει τα δικαιώματά της εντός της ΕΕ και ότι η Τουρκία θα πρέπει να δείξει πραγματική αλλαγή στάσης αν θέλει να επωφεληθεί από την Ένωση.

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