Πολυτεχνείο: Ανοιχτές πύλες, κλειστές αίθουσες – Η αντιπαράθεση για τη μνήμη και τη δημοκρατία

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Με τις πύλες ανοιχτές για τους πολίτες, αλλά τα κτήρια του ιστορικού συγκροτήματος κλειστά, πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η απόφαση της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να περιορίσει τις εκδηλώσεις στους εξωτερικούς χώρους έχει προκαλέσει αντιδράσεις από αντιστασιακούς και φοιτητικούς συλλόγους, οι οποίοι θεωρούν ότι αλλοιώνεται ο ανοιχτός, συλλογικός χαρακτήρας του εορτασμού.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται ο πρύτανης Ιωάννης Χατζηγεωργίου, ο οποίος αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά τα κτήρια της Πατησίων από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου. Η Πρυτανεία επικαλείται την ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων από καταστροφές, βανδαλισμούς και περιστατικά βίας, παραπέμποντας και σε όσα είχαν συμβεί κατά τον περσινό εορτασμό.

Οι περιορισμοί και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εξωτερικές πύλες ανοίγουν στις 8:30 το πρωί και κλείνουν στις 18:00 κατά το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα της επετείου, η πρόσβαση προβλέπεται από τις 9:00 έως τις 13:00.

Οι εκδηλώσεις επιτρέπονται μόνο στους καθορισμένους εξωτερικούς χώρους του ιστορικού συγκροτήματος. Η απαγόρευση χρήσης των αιθουσών έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς το Πολυτεχνείο αποτελεί χώρο ιστορικής μνήμης, αλλά και διαρκούς πολιτικής και κοινωνικής συζήτησης.

Ο Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967–1974 έχει καταγγείλει τους περιορισμούς, υποστηρίζοντας ότι ο ιστορικός χώρος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία της εκάστοτε πρυτανικής αρχής.

Αντιδράσεις έχουν εκφράσει και φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι αμφισβητούν την αναγκαιότητα των μέτρων. Η αντιπαράθεση έχει ενισχυθεί και από την καταγγελία ότι δεν παραχωρήθηκε αίθουσα για εκδήλωση αντιστασιακών της δικτατορίας.

Ασφάλεια και ιστορική μνήμη

Η προστασία των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων αποτελεί θεμιτή υποχρέωση της διοίκησης. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι εάν η ανάγκη ασφάλειας δικαιολογεί τον πλήρη αποκλεισμό των εσωτερικών χώρων από τις επετειακές εκδηλώσεις.

Η εξέγερση του Νοεμβρίου 1973 συνδέθηκε με τη διεκδίκηση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της συλλογικής έκφρασης. Γι’ αυτό και η διαχείριση του ιστορικού χώρου αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό και συμβολικό βάρος. Η Πρυτανεία υποστηρίζει ότι στόχος της είναι να πραγματοποιηθεί ένας ειρηνικός εορτασμός, αντάξιος της ιστορικής σημασίας της επετείου.

Οι επικριτές της, αντίθετα, θεωρούν ότι η πρόληψη πιθανών επεισοδίων δεν πρέπει να οδηγεί σε γενικευμένους περιορισμούς των εκδηλώσεων. Η αντιπαράθεση δεν αφορά, επομένως, μόνο το άνοιγμα ή το κλείσιμο κάποιων αιθουσών. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία και οι πανεπιστημιακές αρχές αντιλαμβάνονται τη σχέση της ιστορικής μνήμης με τη ζωντανή δημοκρατική συμμετοχή.

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