Τραγωδία στην Αλόννησο: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε τη σύζυγό του με φορτηγό

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Ασύλληπτη τραγωδία στην Αλόννησο καθώς μία γυναίκα παρασύρθηκε από τον σύζυγό της που οδηγούσε φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι όταν σύμφωνα με το skiathoslife, το ζευγάρι είχε πάει σε περιοχή για να κόψει ξύλα για τον χειμώνα.

Εκεί σε κάποιο σημείο έκανε όπισθεν και παρέσυρε την 50χρονη σύζυγό του, αφαιρώντας της την ζωή.

Ο άνδρας πήγε στο τμήμα όπου συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας είναι υπό έρευνα. Το ζευγάρι έχει και δύο παιδιά.

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