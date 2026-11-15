Ο Ινφαντίνο ανακτά τον έλεγχο της FIFA μέσω… ζεστού χρήματος: Οι συμμαχίες, τα 25 εκατ. δολάρια και η μάχη για την επανεκλογή

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια διεθνής περιοδεία σε περισσότερες από 30 χώρες, η δημόσια στήριξη ισχυρών ποδοσφαιρικών μπλοκ και η υπόσχεση σημαντικά υψηλότερης χρηματοδότησης προς τις εθνικές ομοσπονδίες φαίνεται ότι άλλαξαν τους συσχετισμούς υπέρ του Τζάνι Ινφαντίνο, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές της FIFA.

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας, ο οποίος το καλοκαίρι βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σπάνια συμμαχία επικριτών από την Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική, έχει πλέον εξασφαλίσει τη στήριξη της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (AFC) και της Ένωσης Ποδοσφαίρου Καραϊβικής (CFU).

Η κρίση είχε ξεσπάσει μετά την αποκάλυψη του σχεδίου FIFA Forward Enterprise, που προέβλεπε τη συγκέντρωση των εμπορικών δραστηριοτήτων της FIFA σε νέα εταιρική δομή και την πιθανή παραχώρηση μειοψηφικού ποσοστού, έως 20%, σε ιδιώτες επενδυτές. UEFA, Concacaf και AFC είχαν αντιδράσει έντονα, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα περιόριζε τον έλεγχο των ομοσπονδιών στα εμπορικά δικαιώματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η πρόταση τελικά εγκαταλείφθηκε, αλλά η κοινή αντίδραση έμοιαζε να δημιουργεί για πρώτη φορά ένα ευρύ μέτωπο αμφισβήτησης της ηγεσίας του Ινφαντίνο.

Η περιοδεία και η χρηματοδότηση αλλάζουν το κλίμα

Η απάντηση του προέδρου της FIFA ήταν μια εντατική εκστρατεία επαφών. Από τον Αύγουστο επισκέφθηκε περισσότερες από 30 χώρες και περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ασία και την Καραϊβική. Στο Μπουτάν συναντήθηκε με τον βασιλιά, τον πρωθυπουργό και τον επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ενώ ταξίδεψε επίσης στη Μογγολία, στον Λίβανο, στο Μπανγκλαντές, στο Χονγκ Κονγκ, στο Βιετνάμ και στο Ουζμπεκιστάν. Οι επισκέψεις περιλάμβαναν συναντήσεις με πολιτικούς ηγέτες, εγκαίνια εγκαταστάσεων και παρουσία σε αναπτυξιακά έργα.

Η πολιτική σημασία αυτών των επαφών είναι μεγάλη, καθώς καθεμία από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες διαθέτει μία ψήφο στη FIFA, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την οικονομική ισχύ της χώρας. Η AFC, με 46 μέλη, ανακοίνωσε ότι στηρίζει την επανεκλογή του Ινφαντίνο, ενώ στις 6 Νοεμβρίου ανάλογη θέση έλαβε η CFU, που εκπροσωπεί 25 ομοσπονδίες. Η στροφή είναι αξιοσημείωτη: και οι δύο οργανισμοί είχαν συμμετάσχει στην κριτική για το επενδυτικό σχέδιο, ενώ η Concacaf είχε επίσης βρεθεί απέναντί του.

Παράλληλα, η FIFA πρότεινε να αυξηθεί από 10 σε 25 εκατ. δολάρια η χρηματοδότηση κάθε εθνικής ομοσπονδίας για την τετραετία 2027-2030, στο πλαίσιο συνολικού προγράμματος 6,35 δισ. δολαρίων. Για μικρότερες ποδοσφαιρικές αγορές, τα πρόσθετα κονδύλια μπορούν να χρηματοδοτήσουν γήπεδα, προπονητικές εγκαταστάσεις και προγράμματα για νέους και γυναίκες. Η FIFA συνδέει τη δυνατότητα αυτή με τα αυξημένα εμπορικά έσοδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ωστόσο, η πρόταση δεν έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά και οι όροι κατανομής και ελέγχου των χρημάτων παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Οι επικρίσεις, οι αντίπαλοι και η αριθμητική των εκλογών

Οι επικριτές του Ινφαντίνο θεωρούν ότι οι περιοδείες και οι οικονομικές εξαγγελίες συνιστούν προεκλογική δραστηριότητα με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ιδιότητα του εν ενεργεία προέδρου. Η FIFA απαντά ότι οι επαφές με κυβερνήσεις, συνομοσπονδίες και εθνικές ομοσπονδίες αποτελούν μέρος των θεσμικών καθηκόντων του. Τον Οκτώβριο, ο Ινφαντίνο ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το σχέδιο FIFA Forward Enterprise και ανακοίνωσε ομάδα εργασίας για πιθανές αλλαγές στη διακυβέρνηση.

Παραμένουν, πάντως, ερωτήματα για τη σχέση οικονομικής εξάρτησης και εκλογικής ανεξαρτησίας. Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιορδανίας, πρίγκιπας Αλί, κατηγόρησε τη FIFA ότι συνέδεσε προσφερόμενη βοήθεια με τη στήριξη της επανεκλογής του Ινφαντίνο.

Οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου 2027 στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Υποψηφιότητες έχουν ανακοινώσει ο πρώην πρόεδρος της ιαπωνικής ομοσπονδίας Κόζο Τασίμα και ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Ραμόν Βέγκα, ενώ ο Αρσέν Βενγκέρ, τον οποίο προσέγγισαν Ευρωπαίοι παράγοντες, αποφάσισε να μη διεκδικήσει την προεδρία.

Διαβάστε επίσης

Τένις: Σάλος για τις εξυβρίσεις της Σαμπαλένκα στη Σβιτολίνα στο WTA Finals – Ζήτησε συγγνώμη η Λευκορωσίδα (Video)



Ποινή 12 αγωνιστικών στον Οβόνο για την θανατηφόρα σύγκρουση με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα

Παναιτωλικός: Συμφώνησε με τον Γιώργο Πετράκη για την τεχνική του ηγεσία