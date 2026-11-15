search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 20:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2026 18:26

Κτηνωδία στην Εύβοια: Συνελήφθη 86χρονος που σκότωσε σκύλο με τσεκούρι

15.11.2026 18:26
skylos_unsplash710

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα αδιανόητο και κτηνώδες περιστατικό σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Εύβοια, καθώς ένας 86χρονος σκότωσε με τσεκούρι έναν σκύλο.

Όπως αναφέρει το evima.gr, την Παρασκευή (13/11) η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ηλικιωμένου μετά από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του για θανάτωση σκύλου με τη χρήση αγροτικών εργαλείων σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων.

Ο 86χρονος κατάγεται από τον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων και αντιμετωπίζει κατηγορία για θανάτωση ζώου συντροφιάς.

Διαβάστε επίσης:

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 18χρονος που άρπαξε με τη βία αλυσίδα από τον λαιμό 53χρονης

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

Τραγικό τροχαίο στην Κηφισίας: Νεκρός μοτοσικλετιστής που συγκρούστηκε με Ι.Χ. – Κλειστά και τα δύο ρεύματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
7165579 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω»: Τι είπε η 34χρονη κατηγορούμενη για τις εύλεκτες ύλες στο κτήριο που ξέσπασε η φονική φωτιά στο Ζεφύρι – «Πρώτη φορά έβαλα τα παιδιά να το κάνουν» (Video)

trump usa oval
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε ρόλο «σωτήρα» μετά το χάος στους αιθέρες: Τα ρίχνει στον… Μπάιντεν για τα απαρχαιωμένα συστήματα

papas
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας Λέων στο πιλοτήριο ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας του Περού (Video)

houthi_0
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Οι κυβερνητικές δυνάμεις υποχωρούν στο τελευταίο προπύργιο τους στο Άντεν

toliopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Άρης μετά τον Παναθηναϊκό, διέλυσε και τον Ολυμπιακό (100-78) – Πρώτη ήττα των «ερυθρόλευκων» μετά από 35 σερί νίκες σε κανονική διάρκεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

kefalogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Για πρώτη φορά 15 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό Michelin του 2027

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ενημέρωση που θύμιζε οπερέτα από τον Γεραπετρίτη, δεν είδε κανείς την επίμαχη γαλλική ρηματική διακοίνωση

giannis-malamas1
LIFESTYLE

Γιάννης Μάλαμας: Η εξομολόγηση του γιου του Σωκράτη Μάλαμα για τη σύλληψή του (Video)

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βενιζέλος επιστρέφει στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι - Τα μετεκλογικά σενάρια, ο ρόλος του Σαμαρά και το θρίλερ της επόμενης ημέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 20:14
7165579 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω»: Τι είπε η 34χρονη κατηγορούμενη για τις εύλεκτες ύλες στο κτήριο που ξέσπασε η φονική φωτιά στο Ζεφύρι – «Πρώτη φορά έβαλα τα παιδιά να το κάνουν» (Video)

trump usa oval
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε ρόλο «σωτήρα» μετά το χάος στους αιθέρες: Τα ρίχνει στον… Μπάιντεν για τα απαρχαιωμένα συστήματα

papas
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας Λέων στο πιλοτήριο ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας του Περού (Video)

1 / 3