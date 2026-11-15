Κτηνωδία στην Εύβοια: Συνελήφθη 86χρονος που σκότωσε σκύλο με τσεκούρι

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Ένα αδιανόητο και κτηνώδες περιστατικό σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Εύβοια, καθώς ένας 86χρονος σκότωσε με τσεκούρι έναν σκύλο.
Όπως αναφέρει το evima.gr, την Παρασκευή (13/11) η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ηλικιωμένου μετά από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του για θανάτωση σκύλου με τη χρήση αγροτικών εργαλείων σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων.
Ο 86χρονος κατάγεται από τον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων και αντιμετωπίζει κατηγορία για θανάτωση ζώου συντροφιάς.
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