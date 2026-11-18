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Πρόστιμα συνολικού ύψους 586.030 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έπειτα από ελέγχους για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους, παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς και διακίνηση απομιμητικών προϊόντων.

Οι κυρώσεις στις επιχειρήσεις επιβλήθηκαν το διάστημα από τις 10 έως τις 17 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αρχής.

Πρόστιμο 489.530 ευρώ στη VESTA FOODS για 48 προϊόντα κρέατος

Το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων αφορά την εταιρεία VESTA FOODS Α.Ε., στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 489.530 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων της κατηγορίας κρέατος.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η παράβαση που διαπιστώθηκε αφορά το χρονικό διάστημα από τις 13 Μαρτίου έως και τις 10 Απριλίου 2026.

Πρόστιμα για παραβάσεις στην αγορά και απομιμητικά προϊόντα

Πέραν της συγκεκριμένης υπόθεσης, η Ανεξάρτητη Αρχή επέβαλε, κατά το διάστημα 10–17 Νοεμβρίου 2026, επιπλέον πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς και για υποθέσεις που σχετίζονται με απομιμητικά προϊόντα.

Ειδικότερα, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς, ενώ οι κυρώσεις για παραβάσεις που αφορούν απομιμητικά προϊόντα ανήλθαν σε 66.500 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για τα απομιμητικά προϊόντα, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην κατάσχεση και καταστροφή 8.523 τεμαχίων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

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