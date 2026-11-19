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Από τη Σενζέν στο Βερολίνο και από εκεί στις Βρυξέλλες, η Ευρώπη επιχειρεί να αποκτήσει ρόλο στις αποφάσεις για την Ουκρανία, ενώ καλείται ήδη να στηρίξει οικονομικά και πολιτικά όποια συμφωνία προκύψει

Λίγες ώρες αφότου οι Σι Τζινπίνγκ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες τους στη Σενζέν για τη διεθνή ασφάλεια, την ενέργεια και τα πυρηνικά, οι πρόθυμοι Ευρωπαίοι «μαζεύονται» στο Βερολίνο…

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Οι τρεις «αυτοκράτορες» κάθισαν στο τραπέζι των μεγάλων δυνάμεων και οι, ας τους πούμε, ισχυροί και πρόθυμοι από τους Ευρωπαίους σπεύδουν να συντονιστούν για το πώς θα αντιδράσουν στα μαντάτα από την Κίνα.

Η κοινή ανακοίνωση της τριμερούς ΗΠΑ – Ρωσίας – Κίνας περιλαμβάνει διακηρύξεις για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, την αύξηση της παραγωγής πετρελαϊκών προϊόντων, τον πυρηνικό διάλογο και την ασυλία κρατικών αξιωματούχων από διώξεις διεθνών δικαστηρίων.

Δεν περιλαμβάνει, όμως, αναφορά στην Ουκρανία, παρότι το ζήτημα τέθηκε στις συνομιλίες. Ούτε αποτυπώνει κάποια συγκεκριμένη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η πολιτική σημασία της συνάντησης βρίσκεται ήδη στο ποιοι συζήτησαν και ποιοι έλειπαν. Τρεις μεγάλες δυνάμεις συζήτησαν για έναν πόλεμο που καθορίζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια, χωρίς την Ουκρανία και χωρίς τους Ευρωπαίους στο τραπέζι.

Και μπορεί, όπως είπαμε η Ουκρανία απουσιάζει από τη διακήρυξη της Σενζέν, αλλά οι τρεις ηγέτες βρήκαν χώρο για την ασυλία των κρατικών αξιωματούχων και για μια προειδοποίηση προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Για τον Πούτιν, σε βάρος του οποίου η Χάγη έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση των παιδιών από την Ουκρανία, αυτό είναι ήδη πολιτικό κέρδος. Και θέτει ένα ερώτημα για την επόμενη φάση των συνομιλιών: θα επιχειρήσει η Μόσχα να βάλει στο τραπέζι, μαζί με τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου, και την τύχη του εντάλματος κατά του Ρώσου προέδρου;

Τώρα, στην Ευρώπη

Αυτή την ώρα, το απόγευμα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, ο Φρίντριχ Μερτς υποδέχεται στην καγκελαρία τους ηγέτες που προσέρχονται για τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», την οποία συνδιοργανώνει με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη φτάσει στο Βερολίνο, όπως και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που θα έχουν διαβουλεύσεις με την ουκρανική και την ευρωπαϊκή πλευρά.

Στην ατζέντα βρίσκονται οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η συνέχιση της στήριξής της και η προετοιμασία του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων. Από τους Αμερικανούς απεσταλμένους, οι Ευρωπαίοι και ο Ζελένσκι θέλουν να μάθουν τι ειπώθηκε στη Σενζέν για την Ουκρανία και τι σκοπεύει να κάνει στη συνέχεια η Ουάσιγκτον.

Στο Βερολίνο, οι Ευρωπαίοι επιχειρούν να χαράξουν κοινή γραμμή και να διεκδικήσουν λόγο στους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Έχουν ήδη συμφωνήσει στη συγκρότηση ευρωπαϊκής διαπραγματευτικής ομάδας, με εκπροσώπους της ΕΕ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Βρετανίας. Η πίεση, όμως, είναι ήδη ορατή. Όσο οι συνομιλίες των μεγάλων δυνάμεων προχωρούν ερήμην τους, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος να κληθούν να στηρίξουν επιλογές που άλλοι θα έχουν διαμορφώσει

Το ίδιο ερώτημα, «τι κάνουμε τώρα;», θα επιστρέψει στις Βρυξέλλες, στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της 26ης και 27ης Νοεμβρίου. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2027 και τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει δάνειο έως 45 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, της οποίας οι χρηματοδοτικές ανάγκες για την επόμενη χρονιά εκτιμώνται στα 70 δισ. ευρώ.

Κι εδώ η Ευρώπη έχει κάτι να βάλει στο τραπέζι. Από τις δικές της αποφάσεις θα εξαρτηθεί πόσα χρήματα θα φτάσουν στο Κίεβο, αν θα διατηρηθούν οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ποιες εγγυήσεις ασφαλείας μπορούν να αναλάβουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι αποφάσεις μπορούν να της δώσουν λόγο στους όρους μιας συμφωνίας, εφόσον οι κυβερνήσεις της συμφωνήσουν εγκαίρως σε κοινή θέση.

Η αδυναμία της Ευρώπης φαίνεται στην αλληλουχία των γεγονότων . Στη Σενζέν, τρεις ηγέτες συζήτησαν για την Ουκρανία χωρίς τους Ευρωπαίους. Στο Βερολίνο, οι Ευρωπαίοι προσπαθούν ακόμη να συμφωνήσουν τι θα διεκδικήσουν. Και την επόμενη εβδομάδα, στις Βρυξέλλες, θα πρέπει ήδη να συζητήσουν πόσα χρήματα θα διαθέσουν στο Κίεβο.

Αν οι όροι μιας συμφωνίας για την Ουκρανία πάρουν μορφή προτού η Ευρώπη αποκτήσει κοινή θέση, οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα βρεθούν μπροστά σε μια πολύ στενότερη επιλογή: Απλώς να πληρώσουν το οικονομικό κόστος μιας διευθέτησης που οι «τρεις μεγάλοι» διαμόρφωσαν.

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