Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κάθε χρόνο το λεξικό του Κέμπριτζ ξεχωρίζει την πιο επίκαιρη -και κρίσιμη ίσως- Λέξη της Χρονιάς. Έτσι, για το 2026, επέλεξε μια λέξη με βαρύ υπαρξιακό φορτίο. Τη λέξη «human» (άνθρωπος).

Η επιλογή αυτή αναδεικνύει τον αγώνα που κάνουμε και το άγχος που περνάμε όλοι οι σύγχρονοι άνθρωποι, προσπαθώντας να επαναπροσδιορίσουμε τις έννοιες «άνθρωπος» και «ανθρώπινο», και μάλιστα σε μια εποχή που γιγαντώνεται η ΑΙ. Σε μια εποχή στην οποία τα όρια ανάμεσα στον άνθρωπο και τις μηχανές γίνονται δυσδιάκριτα. Σε μια εποχή η οποία υποδαυλίζει την ανθρώπινη δημιουργικότητα σε πολλά επίπεδα.

Το λεξικό αναφέρθηκε και στην έννοια των «deepfakes», στην προσπάθεια δηλαδή της ΑΙ να δημιουργήσει «ανθρώπινες εικόνες» και «ανθρώπινα ομοιώματα» υποκλέπτοντας και αναπαράγοντας πραγματικά χαρακτηριστικά ανθρώπινων προσώπων και ανθρώπινων φωνών.

Ήδη ο ηθοποιός Μάθιου Μακόναχι και η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ αναγκάστηκαν να καταχωρήσουν ως «εμπορικά σήματα» εικόνες τους και δείγματα της φωνής τους.

Ο λεξικογράφος του Κέμπριτζ, Κόλιν Μάκιντος, δήλωσε ότι: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που μιλάμε για την ανθρώπινη ιδιότητα. Μέχρι τώρα η λέξη “human” μας ξεχώριζε από τους θεούς, τα ζώα, και τις μηχανές».

Τώρα, η ολοένα αυξανόμενη χρήση σύνθετων λέξεων όπως «human-made» επιχειρεί να ξεχωρίσει τις ιδιότητες και τα έργα των ανθρώπων από εκείνα της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό το ανανεωμένο ενδιαφέρον για την έννοια της ανθρώπινης φύσης, αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής μας.

Αυτό φαίνεται πως κατάλαβαν και πολλές εταιρείες μόδας. Έτσι, η Prada ανέθεσε την εορταστική της καμπάνια «Drawing Prada: Animated by Hand» στον σπουδαίο γραφίστα Τζον Πομερόι ο οποίος με την «πολυτέλεια» χαρτιού και μολυβιού έφτιαξε νοσταλγικές εικόνες και κινούμενα σχέδια που παραπέμπουν στα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων.

Η ιταλική εταιρεία ρούχων Bottega Veneta έκανε τη διαφορά με μια κομψή κάρτα, από κάπως κιτρινισμένο χαρτί, με το μήνυμα: «Πιστεύουμε πως μόνον ότι φτιάχνει ο άνθρωπος με τα χέρια του έχει αξία».

Ο οίκος Hermes, προβάλλει την υψηλή χειροτεχνία και την αυθεντικότητα που αποκτήθηκαν μετά από χρόνια δουλειάς και εξέλιξης.

H εταιρεία χαρτικών Air Mail, έκανε καμπάνια με κεντρικό σύνθημα «Vive le Papier!» εγκαινιάζοντας πέντε καταστήματα με ιδιαίτερα χειροποίητα χαρτιά στο κέντρο του Παρισιού.

Η νέα ανερχόμενη δύναμη στο νεανικό ντύσιμο, η ιαπωνική «Human Made» έδωσε εξ’ αρχής το στίγμα της, απευθύνοντας το μήνυμά της στους νέους όλου του κόσμου.

Όλοι προσπαθούν να δώσουν στο «human-made» (χειροποίητο) μια προστιθέμενη αξία. Όλοι οι εμπορικοί οίκοι συνδέουν τα χειροποίητα προϊόντα με την έννοια μιας αλλοτινής -μιας χαμένης ίσως πολυτέλειας.

Είμαστε, λοιπόν, έτοιμοι να δώσουμε μια παραπάνω αξία στο χειροποίητο ως κάτι που δύσκολα αναπαράγεται, κάτι που κρύβει ίσως ατέλειες, κάτι με ιδιαίτερη ματιά, κάτι ζωντανό και ανεπανάληπτο;

Ή μήπως οι μεγάλες εταιρείες ψάχνουν για άλλοθι κάνοντας απλώς «humanwashing» (ξεπλένοντας δηλαδή τις αμαρτίες τους με πρόφαση το χειροποίητο); Όπως επιχείρησαν και με το οικολογικό «greenwashing» λίγες δεκαετίες πριν;

Είναι φανερό πως έχουμε φτάσει σε «σημείο καμπής». Και αναρωτιέμαι ποιοι θα αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες και θα προτιμήσουν τα «human-made» προϊόντα, εάν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μια «human» κουλτούρα;

Διαβάστε επίσης:

Η απουσία της Ευρώπης από τη συνάντηση Τραμπ – Σι – Πούτιν αναζωπυρώνει τα ερωτήματα για τη διεθνή της επιρροή

Προκλητικός ο Φιντάν: «Αποφασιστική στάση απέναντι σε βήματα που θα έβλαπταν τα συμφέροντά μας σε “Δυτική Θράκη” και Δωδεκάνησα – Λύση δύο κρατών στο Κυπριακό»

Μήνυμα Πούτιν προς Ευρωπαίους για Ουκρανία μετά την τριμερή: Συμβιβαστείτε πριν βρεθείτε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα – Τι κακό είχε η Γιάλτα;