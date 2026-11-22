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Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει λάβει εντολή να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση στο Ισραήλ, κάλεσε το κόμμα Λικούντ του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, με το δεξιό κόμμα ένα θέτει τους όρους του.

Οι συζητήσεις αυτές, που αναμένεται να αρχίσουν την Κυριακή, αντικατοπτρίζουν μια “πραγματική δέσμευση για τον σχηματισμό της ευρύτερης δυνατής κυβέρνησης”, δήλωσε το κόμμα Γιασάρ του πρώην αρχηγού του στρατού.

Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία μέχρι τον επόμενο μήνα για να σχηματίσει κυβέρνηση, μετά τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου, οι οποίες δεν έδωσαν απόλυτη πλειοψηφία ούτε στο δικό του στρατόπεδο ούτε σε αυτό του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Ωστόσο, το μπλοκ του είναι διχασμένο ως προς την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει για να εξασφαλίσει κυβερνητική πλειοψηφία, εξετάζοντας μια συμμαχία με τους υπερορθόδοξους, μια συμφωνία με τα αραβικά κόμματα ή μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τον Νετανιάχου.

“Προκειμένου να εξεταστούν όλες οι επιλογές”, ο Άιζενκοτ “ζήτησε από τη διαπραγματευτική ομάδα του κόμματος να καλέσει τους ομολόγους της από το Λικούντ για μια σειρά συνομιλιών”, διευκρίνισε το Γιασάρ σε ανακοίνωση.

Εκπρόσωποι των δύο κομμάτων είχαν ήδη συναντηθεί την περασμένη Κυριακή.

Παρότι κατά το παρελθόν είχε δηλώσει ανοιχτός στον σχηματισμό κυβέρνησης που θα περιλαμβάνει μέλη του Λικούντ, ο Άιζενκοτ απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο να ενταχθεί σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό υπό την ηγεσία του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Γιασάρ, το Λικούντ έθεσε όρους για να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μια επιλογή που υποστηρίζει ο απερχόμενος πρωθυπουργός, απαιτώντας κυρίως να σταματήσουν “όλες οι προσωπικές επιθέσεις και η υποκίνηση στο μίσος” που έχουν στόχο, σύμφωνα με το Λικούντ, τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του.

Το Λικούντ ζήτησε επίσης μια κοινή δήλωση που θα δεσμεύει και οι δύο πλευρές σε μία κυβέρνηση η οποία θα περιλαμβάνει “όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ ως κράτους-έθνους του εβραϊκού λαού”, χωρίς τη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων

Ο Νετανιάχου και το δικό του μπλοκ εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις εναντίον αυτών των κομμάτων, που έχουν 19 έδρες και αντιτίθενται στην παραμονή του στην εξουσία, κατηγορώντας ειδικότερα τους ηγέτες τους, οι οποίοι καταδίκασαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ότι αρνούνται να χαρακτηρίσουν “τρομοκρατική” οργάνωση το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Το Λικούντ πρότεινε ακόμη μια σειρά κατευθυντήριων αρχών για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπως η απόρριψη της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, η διατήρηση των κατεχόμενων από το Ισραήλ περιοχών στη Συρία, στον Λίβανο και στη Γάζα, όπως και μια συμφωνία που θα αφορά τη στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων.

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