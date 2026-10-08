Flydubai, δραματική αποκάλυψη: Το Ισραήλ είχε τον κατάλογο, αλλά η πτήση έγινε – Μπούμερανγκ το σόου Νετανιάχου, θύελλα στο Τελ Αβίβ

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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να μετατρέψει τη διάσωση των ανθρώπων της πτήσης της Flydubai σε προσωπικό πολιτικό θέαμα, με υποδοχές, φωτογραφίες και επαίνους στους ήρωες που απέτρεψαν την καταστροφή. Οι αποκαλύψεις του διεθνούς Τύπου, όμως, στρέφουν πλέον την προσοχή σε ένα πολύ πιο δυσάρεστο για την κυβέρνησή του ερώτημα: πώς επιτράπηκε να βρίσκεται στο πιλοτήριο ένας Ομανός συγκυβερνήτης, όταν οι ισραηλινές αρχές είχαν παραλάβει πριν από την αναχώρηση τον κατάλογο του πληρώματος;

Η πολιτική διάσταση περιγράφεται χαρακτηριστικά από την El País, η οποία καταγράφει πώς η υπόθεση πέρασε από την επικοινωνιακή αξιοποίηση της διάσωσης στην απαίτηση να ερευνηθούν τα κενά ασφαλείας. Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε δίπλα στους διασωθέντες, αλλά η επιτυχία των ανθρώπων που αντέδρασαν μέσα στο αεροσκάφος δεν απαλλάσσει τους μηχανισμούς που όφειλαν να ελέγξουν ποιος το κυβερνούσε.

Είχαν τα στοιχεία του πληρώματος, αλλά η πτήση πραγματοποιήθηκε

Το Associated Press μετέδωσε, επικαλούμενο περιφερειακούς αξιωματούχους, ότι οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν διαβιβάσει στο Ισραήλ τον κατάλογο επιβατών και πληρώματος, μαζί με τις εθνικότητές τους, πριν από την πτήση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν διατυπώθηκε ισραηλινή αντίρρηση για κανέναν από τους επιβαίνοντες.

Παράλληλα, η Haaretz, όπως μεταφέρουν οι Times of Israel, αποκάλυψε ότι η ισραηλινή Φορολογική Αρχή, στην οποία υπάγεται το αρμόδιο κέντρο συλλογής των στοιχείων, επιβεβαίωσε πως είχε παραλάβει τον κατάλογο από τη Flydubai.

Επομένως, τα στοιχεία ταυτοποίησης του Ομανού συγκυβερνήτη βρίσκονταν στη διάθεση του ισραηλινού κράτους, αλλά η πτήση πραγματοποιήθηκε. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε μετά το περιστατικό ότι υπάρχουν συμφωνίες με ξένες αεροπορικές εταιρείες ώστε πολίτες χωρών χωρίς διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, όπως το Ομάν, να μην εκτελούν πτήσεις προς τη χώρα.

Το συμπέρασμα για την πολιτική ευθύνη είναι βαρύ, χωρίς να χρειάζεται να προεξοφληθεί τι θα αποκαλύψει η έρευνα: οι πληροφορίες είχαν φτάσει, ο προβλεπόμενος φραγμός δεν λειτούργησε και άνθρωποι βρέθηκαν σε θανάσιμο κίνδυνο. Η παραλαβή του καταλόγου δεν αποδεικνύει προσωπική γνώση του Νετανιάχου για το ιστορικό ή τις προθέσεις του πιλότου. Επιβάλλει, όμως, να εξακριβωθεί ποιος είδε τα στοιχεία, ποιος τα αξιολόγησε και γιατί δεν υπήρξε παρέμβαση.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την εισαγγελία των Εμιράτων, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη με το τσεκούρι έκτακτης ανάγκης, επιχειρώντας τρομοκρατική ενέργεια. Η παρέμβαση επιβαινόντων και πληρώματος απέτρεψε την καταστροφή και άλλος πιλότος που βρισκόταν στην πτήση προσγείωσε το αεροσκάφος στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Το ιστορικό στην Oman Air και η μετακύλιση των ευθυνών

Οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal φωτίζουν και την προηγούμενη διαδρομή του Χαμάμ αλ-Χαμάμι. Σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας, στο Ομάν είχε αποκλειστεί από πτήσεις στην Oman Air λόγω ανησυχιών για εξτρεμιστικές πεποιθήσεις, είχε τοποθετηθεί σε θέση γραφείου και είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης. Οι ανησυχίες δεν κοινοποιήθηκαν ευρύτερα, ενώ η Flydubai, όταν τον προσέλαβε τον Φεβρουάριο, φέρεται να πραγματοποίησε έλεγχο ποινικού ιστορικού χωρίς να επικοινωνήσει με το Ομάν για το επαγγελματικό παρελθόν του.

Πρόκειται για διαδοχικά κενά που απαιτούν ξεχωριστές απαντήσεις, τόσο από την εταιρεία και τις αρμόδιες αρχές των Εμιράτων όσο και από το Ισραήλ. Το ερώτημα δεν εξαντλείται στο ποιος προσέλαβε τον συγκυβερνήτη, αλλά επεκτείνεται στο ποιος επέτρεψε να εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Στο Ισραήλ, πάντως, η δημόσια αντίδραση έχει πάρει τη μορφή σύγκρουσης αρμοδιοτήτων. Η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ υποστηρίζει ότι το υπουργείο της δεν παρέλαβε τον κατάλογο, δεν έχει πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα και βασίστηκε στις διαβεβαιώσεις της Flydubai για τους ελέγχους. Σύμφωνα με τους Times of Israel, έγγραφα που παρουσίασε το Army Radio δείχνουν ότι οι διαφωνίες για την εποπτεία των ξένων πτήσεων και την επάρκεια των πόρων κρατούσαν χρόνια, ενώ έκθεση του κρατικού ελεγκτή το 2024 είχε εντοπίσει ελλείψεις.

Η εικόνα ενός κράτους που παραλαμβάνει στοιχεία, αλλά οι υπηρεσίες του αμφισβητούν ποιος όφειλε να τα αξιοποιήσει, δεν προσφέρει καμία διαβεβαίωση στους ανθρώπους που επιβιβάζονται σε ένα αεροπλάνο. Πολύ περισσότερο όταν η συζήτηση γίνεται αφού η καταστροφή αποτράπηκε μέσα στο πιλοτήριο.

Ανεξάρτητη έρευνα, με τον Νετανιάχου να δίνει απαντήσεις

Η απαίτηση για διερεύνηση ενισχύεται από ακόμη μία αποκάλυψη. Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, η αστυνομική μονάδα Lahav 433 έχει ξεκινήσει προκαταρκτικό έλεγχο για τη λειτουργία του συστήματος αεροπορικής ασφάλειας του υπουργείου Μεταφορών.

Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται είναι η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων του Ντβιρ Ρουμπινστάιν, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες κρατικής εποπτείας και παράλληλα αμειβόμενες υπηρεσίες σε ξένες αεροπορικές εταιρείες, περιλαμβανομένης της Flydubai. Το υπουργείο υποστηρίζει ότι η εξωτερική εργασία του ήταν νόμιμα εγκεκριμένη. Δεν έχει διαπιστωθεί αδίκημα, αλλά το ζήτημα χρειάζεται να ελεγχθεί μαζί με την αλυσίδα των αποφάσεων που προηγήθηκαν της πτήσης.

Η αντιπολίτευση ζητά ανεξάρτητη έρευνα και απομάκρυνση της Ρέγκεβ, ενώ ο Νετανιάχου ανέθεσε στον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας να ορίσει εξεταστή για την ασφάλεια των ξένων πτήσεων. Ο Γιαΐρ Λαπίντ αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Ο πρωθυπουργός επέλεξε να προβάλει τη διάσωση, όταν γνώριζε ήδη ότι είχε προηγηθεί μια επίθεση που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο ηρωισμός των επιβαινόντων -στο βαθμό που ισχύει ένας τέτοιος ηρωισμός από απλούς επιβάτες και όχι κρατικά στελέχη του Ισραήλ – δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πολιτική ασπίδα για την κυβέρνηση, όσο μένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για τους ελέγχους.

Μια ανεξάρτητη έρευνα οφείλει να ανασυνθέσει τις πραγματικές συνθήκες του επεισοδίου και όσα προηγήθηκαν: ποιοι έλαβαν τον κατάλογο, ποιες διασταυρώσεις έγιναν, πώς ανατέθηκε η πτήση στον συγκεκριμένο συγκυβερνήτη και πότε ενημερώθηκε η πολιτική ηγεσία. Ο Νετανιάχου, που βρέθηκε πρόθυμα μπροστά στις κάμερες για τη διάσωση, οφείλει να δώσει εξίσου δημόσιες απαντήσεις για την αποτυχία που την κατέστησε αναγκαία. Έχει άλλωστε βεβαρημένο παρελθόν: Κατηγορήθηκε ότι γνώριζε και για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, χωρίς ποτέ να δώσει πειστικές απαντήσεις, όπως λένε και εντός του Ισραήλ.

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