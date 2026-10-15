Από τη Νόεμ στη Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ «εξαφανίζει» γυναίκες αξιωματούχους από τις θέσεις τους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μία άλλη… διάσταση στην αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δίνουν οι New York Times, εστιάζοντας πως οι καρατομήσεις του Τραμπ στην δεύτερη θητεία του, αφορούν αποκλειστικά… γυναίκες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο υπογράφει η ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου Έρικα Γκριν, η απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Μέσα σε διάστημα περίπου τριών μηνών, τέσσερις από τις οκτώ γυναίκες που κατείχαν υπουργικές ή αντίστοιχου επιπέδου θέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ αποχώρησαν, είτε με παραίτηση είτε έπειτα από απόφαση του προέδρου. Και στις τέσσερις περιπτώσεις, τις διαδέχθηκαν άνδρες.

Νόεμ και Μπόντι οι πρώτες

Η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη κριτική για τη διαχείριση του υπουργείου της. Ιδιαίτερη αντιπαράθεση προκάλεσε η κατάθεσή της στο Κογκρέσο σχετικά με διαφημιστικές εκστρατείες δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, στις οποίες εμφανιζόταν η ίδια. Ο Τραμπ αμφισβήτησε ότι είχε εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες, ενώ η υπόθεση επιβάρυνε τη θέση της. Λίγο μετά αποχώρησε.

Η δεύτερη περίπτωση ήταν η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι που επίσης έχασε την εμπιστοσύνη του Τραμπ. Οι χειρισμοί της σχετικά με τη δημοσιοποίηση των αρχείων της υπόθεσης Τζέφρι Επστάιν προκάλεσαν αντιδράσεις, ενώ ο Τραμπ φέρεται να ήταν δυσαρεστημένος και με την αδυναμία της να προχωρήσει στις διώξεις πολιτικών αντιπάλων που επιθυμούσε.

Τρίτο πρόσωπο ήταν η Τούλσι Γκάμπαρντ, πρώην διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, που ανακοίνωσε την αποχώρησή της επικαλούμενη την ανάγκη να βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, η θητεία της είχε σημαδευτεί από διαφωνίες με τον Λευκό Οίκο, μεταξύ άλλων για την αξιολόγηση της πυρηνικής απειλής του Ιράν.

Στη λίστα προστέθηκε η πρώην υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ, η οποία αποχώρησε εν μέσω καταγγελιών για προβληματικό εργασιακό περιβάλλον, για ανάρμοστη σχέση με εργαζόμενο και πιθανή κατάχρηση δημόσιων πόρων.

Φυσικά, επόμενη περίπτωση είναι αυτή της Γκίλφοϊλ που αναγκάστηκε σε παραίτηση μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για φερόμενες οικονομικές ατασθαλίες, μεταξύ των οποίων αίτημα προς πολιτικό δωρητή να καλύψει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της.

Η αντίθετη στάση με τους άνδρες

Οι New York Times αντιπαραβάλλουν τις αποχωρήσεις των γυναικών με την παραμονή ανδρών αξιωματούχων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ έχει αντιμετωπίσει καταγγελίες και ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά του και τη χρήση κρατικών μέσων, τα οποία έχει αρνηθεί.

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ έχει δεχθεί ερωτήματα μετά την αναφορά του ονόματός του σε αρχεία σχετικά με τον Επστάιν.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει επικριθεί για τη διαρροή απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών σε συνομιλία μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η περίπτωση του Μάικ Γουόλτς είναι ενδεικτική: μετά το σκάνδαλο της συνομιλίας, αποχώρησε από τη θέση του συμβούλου εθνικής ασφαλείας, αλλά στη συνέχεια διορίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Η ακολουθία των αποχωρήσεων θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο εφαρμόζονται ενιαία πρότυπα λογοδοσίας και πολιτικής επιβίωσης, τονίζει το δημοσίευμα.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος επιλέγει και αξιολογεί τους συνεργάτες του με βάση την ικανότητά τους να παράγουν αποτελέσματα.

Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν γυναίκες σε σημαντικές θέσεις, μεταξύ των οποίων η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς. Προς το παρόν τουλάχιστον…

Διαβάστε επίσης

Οι πρεσβείες… λάφυρο του Τραμπ: Η Κίμπερλι και οι 92 κενές θέσεις επειδή ο Αμερικανός πρόεδρος ψάχνει να τοποθετήσει «δικούς του»



«Μαύρα σύννεφα» από νωρίς στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ: Ο Μερτς απαιτεί περικοπές στον προϋπολογισμό, ο Μακρόν δεν είπε… λέξη στα ΜΜΕ

Σικάγο: Νέα σοκαριστική καταγγελία για ομαδικό βιασμό σε πάρτι αδελφότητας – «Ουρά» από νεαρούς για να «προλάβουν»…