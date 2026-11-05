Μητσοτάκης στην ΚΕΔΕ: 6+2 πρωτοβουλίες για την Αυτοδιοίκηση, παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος – Αιχμές κατά της αντιπολίτευσης

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Έξι συν δύο πρωτοβουλίες για τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), παρουσία δημάρχων από όλη τη χώρα. Ο πρωθυπουργός, μετά την περιοδεία του σε περιοχές της Μεσσηνίας, παρουσίασε ένα πακέτο παρεμβάσεων που αφορά τη χρηματοδότηση των δήμων, την ανακύκλωση, τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, την οδοποιία, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η Αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, με τις διεθνείς εξελίξεις να δημιουργούν αβεβαιότητα και τις οικονομικές δυνατότητες να θέτουν συγκεκριμένα όρια.

«Το τελευταίο διάστημα οι συνθήκες είναι αντίξοες και οι επόμενες εξελίξεις αχαρτογράφητες. Στόχος μας όχι το ιδανικό, αλλά να πετύχουμε το δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, αλλά θα επιδιώξει παρεμβάσεις με συγκεκριμένο οικονομικό αποτύπωμα.

«Δεν θα σας κοροϊδέψω με ψεύτικες υποσχέσεις και ακοστολόγητα συνθήματα, αλλά θα σας ανακοινώσω 6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού», σημείωσε, παρουσιάζοντας τις οκτώ παρεμβάσεις.

Οι 6+2 παρεμβάσεις για τους δήμους

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι 300 εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΟΑΝ θα πιστωθούν άμεσα στους δήμους, προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους ίδιους για έργα ανακύκλωσης στις περιοχές τους.

Παράλληλα, 240 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν μέσα στον Νοέμβριο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων προς παρόχους ενέργειας, επιχειρώντας να αντιμετωπιστεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά προβλήματα που επιβαρύνουν τους δημοτικούς προϋπολογισμούς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αύξηση του Τέλους Παρεπιδημούντων από 0,75% σε 1%, με στόχο την ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων της Αυτοδιοίκησης.

Στο πεδίο των σχολικών υποδομών, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται η ετήσια κρατική επιχορήγηση για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, ενώ για την εσωτερική οδοποιία προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μέσω ειδικού τέλους, μόλις ομαλοποιηθεί η αγορά καυσίμων.

Επιπλέον, 50 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την προμήθεια μπαταριών, ώστε οι δήμοι να μπορούν να αξιοποιούν την ενέργεια που παράγεται από τοπικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για αυτοκατανάλωση.

Ειδικές ρυθμίσεις για τα ενεργειακά χρέη και νέο τιμολόγιο ρεύματος

Ξεχωριστή θέση στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού είχαν οι παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος, το οποίο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τους δήμους.

Όπως ανακοίνωσε, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ θα υπάρξει πρόσθετη ρύθμιση των εναπομεινασών οφειλών, συνολικού ύψους έως 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να προχωρήσει στην κατάρτιση Ειδικού Τιμολογίου Ρεύματος για τους δήμους, το οποίο, ωστόσο, θα δρομολογηθεί όταν υπάρξει αποκλιμάκωση της σημερινής αναταραχής στις αγορές ενέργειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις προωθούνται σε μια περίοδο πρωτοφανούς αναστάτωσης στις διεθνείς αγορές, επισημαίνοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.

«Ο ορίζοντας για την Ελλάδα είναι καθαρός» – Αιχμές κατά της αντιπολίτευσης

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνολική πορεία της χώρας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ελλάδα διαθέτει τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, εφόσον διατηρήσει την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα.

«Ο ορίζοντας για την Ελλάδα είναι καθαρός, με δυναμική την οικονομία, ενωμένη την κοινωνία της και με σχέδιο για να αναμετρηθεί με το μέλλον», ανέφερε, προσθέτοντας ότι βασική προϋπόθεση είναι η χώρα να μείνει μακριά από περιπέτειες και πειραματισμούς που θα μπορούσαν να την οδηγήσουν ξανά στην οικονομική στασιμότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της εσωτερικής συνοχής, συνδέοντας τη σταθερότητα με τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στην αντιπολίτευση, με αφορμή τη στάση της απέναντι σε πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την προστασία των δανειοληπτών.

«Μία τέτοια κατεύθυνση αποκτά ξεχωριστή σημασία όταν, δυστυχώς, απέναντί μας έχουμε μία αντιπολίτευση που αρνείται ακόμη και ρυθμίσεις όπως αυτή που ψηφίστηκε σήμερα, προστατεύοντας τους δανειολήπτες», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει επιτόκιο 3% για τους ευάλωτους δανειολήπτες που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ παράλληλα θεσπίζονται πρόστιμα έως και 5 εκατομμύρια ευρώ για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που παραβιάζουν τους προβλεπόμενους κανόνες.

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