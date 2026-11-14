Τουρισμός: Ρεκόρ εσόδων, άνοδος 10% στις εισπράξεις το 2026, αλλά «καμπανάκι» ΠΟΞ για την κατά κεφαλήν δαπάνη και τις επενδύσεις

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Με διπλό πρόσημο κλείνει τον απολογισμό του φθινοπώρου και ανοίγει την αυλαία της χειμερινής περιόδου ο ελληνικός τουρισμός. Από τη μία, τα μακροοικονομικά μεγέθη επιβεβαιώνουν τη δυναμική της χώρας σε αφίξεις και συνολικά έσοδα και, από την άλλη, οι ξενοδόχοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη στασιμότητα της δαπάνης ανά επισκέπτη, τον αθέμιτο ανταγωνισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης και το μέλλον των επενδύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου έδωσε ισχυρή ώθηση στα ετήσια μεγέθη. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γιάννης Χατζής, οι τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα αναμένεται να κλείσουν το 2026 αυξημένες κατά 4%, ενώ τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά περίπου 10% σε σύγκριση με πέρυσι.

Ωστόσο, πίσω από τα ρεκόρ κρύβεται μια κρίσιμη αδυναμία: η μέση κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη εμφανίζει μικρή υποχώρηση φέτος, παραμένοντας ουσιαστικά στάσιμη εδώ και περίπου 15 χρόνια. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της ΠΟΞ, το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με:

Τη μικρότερη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών.

Τη στροφή στις οικονομικότερες επιλογές της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Την άνοδο του οδικού τουρισμού, καθώς οι επισκέπτες που φτάνουν οδικώς έχουν μικρότερη παραμονή και χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς.

«Αγκάθι» οι 1 εκατ. κλίνες Airbnb και το Ειδικό Χωροταξικό

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Χατζής για τις συνθήκες ανταγωνισμού και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της επόμενης δεκαετίας, προειδοποιώντας ότι, παρότι δεν υπάρχουν αρνητικές ενδείξεις για το 2027, διαφαίνεται σοβαρός κίνδυνος ανάσχεσης της τουριστικής ανάπτυξης σε βάθος δεκαετίας.

Η «έκρηξη» της βραχυχρόνιας μίσθωσης: Από το 2018 μέχρι σήμερα προστέθηκαν στην αγορά περίπου 1 εκατομμύριο κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης , τη στιγμή που η ξενοδοχειακή δυναμικότητα αυξήθηκε μόλις κατά 3%, φτάνοντας τις 800.000 με 850.000 κλίνες.

Από το 2018 μέχρι σήμερα προστέθηκαν στην αγορά περίπου , τη στιγμή που η ξενοδοχειακή δυναμικότητα αυξήθηκε μόλις κατά 3%, φτάνοντας τις 800.000 με 850.000 κλίνες. Καταγγελίες για αδήλωτα καταλύματα: Ο πρόεδρος της ΠΟΞ έκανε ειδική αναφορά στη Βόρεια Ελλάδα (Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Πιερία, Χαλκιδική), καταγγέλλοντας εκτεταμένη λειτουργία αδήλωτων τουριστικών ακινήτων που στερούν έσοδα από την επίσημη οικονομία και νοθεύουν τον ανταγωνισμό.

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ έκανε ειδική αναφορά στη Βόρεια Ελλάδα (Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Πιερία, Χαλκιδική), καταγγέλλοντας εκτεταμένη λειτουργία αδήλωτων τουριστικών ακινήτων που στερούν έσοδα από την επίσημη οικονομία και νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Μπλόκο στις επενδύσεις: Άσκησε δριμεία κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό —σημειώνοντας ότι βασίστηκε σε μελέτη κόστους μόλις 50.000 ευρώ—, τονίζοντας ότι οι περιορισμοί στο μέγεθος νέων ξενοδοχείων σε ώριμους νησιωτικούς προορισμούς (όπως η Ρόδος) καθιστούν τις επενδύσεις οικονομικά ασύμφορες, χωρίς να υπάρχουν εναλλακτικοί προορισμοί έτοιμοι να απορροφήσουν άμεσα τη ζήτηση.

Χειμερινός τουρισμός: Πού κινούνται οι προκρατήσεις για τις γιορτές

Με το βλέμμα στραμμένο πλέον στο κρίσιμο εορταστικό 15ήμερο (23 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου), οι πρώτες προκρατήσεις στους δημοφιλείς ορεινούς και ηπειρωτικούς προορισμούς κινούνται σε επίπεδα 60% έως 70%.

Οι πρωταγωνιστές: Αράχωβα, Καλάβρυτα, Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο, Τρίκαλα Κορινθίας και Τρίκαλα Θεσσαλίας («Μύλος των Ξωτικών») συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των οικογενειών.

Αράχωβα, Καλάβρυτα, Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο, Τρίκαλα Κορινθίας και Τρίκαλα Θεσσαλίας («Μύλος των Ξωτικών») συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των οικογενειών. Η εικόνα της αγοράς: Οι ξενοδόχοι των χειμερινών προορισμών έρχονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος θέρμανσης, ενέργειας και πρώτων υλών —γεγονός που οδηγεί σε συγκρατημένες ανατιμήσεις της τάξης του 5%–8% στα δωμάτια—, ενώ οι Έλληνες ταξιδιώτες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο κρατήσεις της τελευταίας στιγμής (last minute) και ολιγοήμερες αποδράσεις 2 έως 3 διανυκτερεύσεων για να περιορίσουν το κόστος μετακίνησης.

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