Τουρισμός: Ρεκόρ εσόδων, άνοδος 10% στις εισπράξεις το 2026, αλλά «καμπανάκι» ΠΟΞ για την κατά κεφαλήν δαπάνη και τις επενδύσεις

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Με διπλό πρόσημο κλείνει τον απολογισμό του φθινοπώρου και ανοίγει την αυλαία της χειμερινής περιόδου ο ελληνικός τουρισμός. Από τη μία, τα μακροοικονομικά μεγέθη επιβεβαιώνουν τη δυναμική της χώρας σε αφίξεις και συνολικά έσοδα και, από την άλλη, οι ξενοδόχοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη στασιμότητα της δαπάνης ανά επισκέπτη, τον αθέμιτο ανταγωνισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης και το μέλλον των επενδύσεων.
Πιο συγκεκριμένα, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου έδωσε ισχυρή ώθηση στα ετήσια μεγέθη. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γιάννης Χατζής, οι τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα αναμένεται να κλείσουν το 2026 αυξημένες κατά 4%, ενώ τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά περίπου 10% σε σύγκριση με πέρυσι.
Ωστόσο, πίσω από τα ρεκόρ κρύβεται μια κρίσιμη αδυναμία: η μέση κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη εμφανίζει μικρή υποχώρηση φέτος, παραμένοντας ουσιαστικά στάσιμη εδώ και περίπου 15 χρόνια. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της ΠΟΞ, το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με:
Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Χατζής για τις συνθήκες ανταγωνισμού και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της επόμενης δεκαετίας, προειδοποιώντας ότι, παρότι δεν υπάρχουν αρνητικές ενδείξεις για το 2027, διαφαίνεται σοβαρός κίνδυνος ανάσχεσης της τουριστικής ανάπτυξης σε βάθος δεκαετίας.
Με το βλέμμα στραμμένο πλέον στο κρίσιμο εορταστικό 15ήμερο (23 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου), οι πρώτες προκρατήσεις στους δημοφιλείς ορεινούς και ηπειρωτικούς προορισμούς κινούνται σε επίπεδα 60% έως 70%.
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