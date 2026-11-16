Στην πορεία για το Πολυτεχνείο θα δώσει το «παρών» ο Τσίπρας με μπλοκ της ΕΛΑΣ

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Στην πορεία για το Πολυτεχνείο αναμένεται να δώσει το «παρών», εκτός απροόπτου, ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη, με μπλοκ της ΕΛΑΣ, στο οποίο θα είναι επικεφαλής.

Αυτή θα είναι και η «επίσημη πρώτη» κινηματική εμφάνιση της ΕΛΑΣ από την ίδρυσή της, σε μια φάση που ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να δώσει πιο έντονα αριστερό στίγμα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Άλλωστε, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη στο Παρίσι και τη συμμετοχή του εκεί στις διαδηλώσεις της νεολαίας, με μηνύματα για τη σημασία που έχουν για όλη την Ευρώπη οι διεκδικήσεις της, δύσκολα θα μπορούσε να τηρήσει διαφορετική στάση στη διαδήλωση για την 53η επέτειο από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

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