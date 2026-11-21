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«Καταφύγιο» σε περιοχή της πρωτεύουσας εκτιμούν οι Αρχές ότι έχουν βρει οι πρωταγωνιστές της κινηματογραφική καταδίωξη στα Ιωάννινα.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στην περιφέρεια της Ηπερία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ από την έως τώρα έρευνα ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του οχήματος, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, επέβαιναν ακόμη δύο άτομα.

Η σπείρα των τεσσάρων ατόμων φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον πέντε υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης, με τη λεία να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ (150.000 ευρώ σε μετρητά και 350.000 ευρώ σε τιμαλφή).

Με διάφορα προσχήματα, παριστάνοντας τους λογιστές ή τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, οι δράστες εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη μια 24χρονη, η οποία προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα Ζεφυρίου στην Αττική για να δηλώσει την κλοπή του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου. Οι ισχυρισμοί της όμως δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι της πέρασαν χειροπέδες.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα και αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια τη Δευτέρα προκειμένου να απολογηθεί.

Το χρονικό της καταδίωξης

Το χρονικό της καταδίωξης ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο οδηγός ενός μαύρου SUV αγνόησε το σήμα ελέγχου αστυνομικού, πυροδοτώντας την καταδίωξη.

Το όχημα εισέβαλε στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, σπάζοντας την μπάρα εισόδου.

Ακολούθησαν πυροβολισμοί από την πλευρά αστυνομικού -στο σημείο περισυνελέγησαν επτά κάλυκες- με αποτέλεσμα να πληγούν τα ελαστικά του αυτοκινήτου, χωρίς ωστόσο αυτό να σταματήσει την πορεία του οδηγού.

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