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Η Φωτεινή Τσακίρη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», στο Action24, όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για τις δύσκολες καταστάσεις που έχει αντιμετωπίσει στον επαγγελματικό της χώρο, αναφέρθηκε σε παλαιότερες συνεργασίες της, ενώ εξέφρασε την άποψή της για τις αλλαγές που έχουν αρχίσει να παρατηρούνται στον εργασιακό τομέα.

Αρχικά, με αφορμή τη συνεργασία της με τον Πέτρο Φιλιππίδη, ανέφερε: «Δεν έχω να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Άσχημες καταστάσεις λίγο πολύ ζούμε όλοι μας. Αν αναφέρεσαι σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ δεν είχα πολλά πάρε δώσε, μοιραία δεν είχαμε πολλές σκηνές μαζί με τον Πέτρο Φιλιππίδη».

Στη συνέχεια, η Φωτεινή Τσακίρη στάθηκε στις συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό χώρο, επισημαίνοντας πως, παρά τις δυσκολίες, έχουν αρχίσει να γίνονται ορισμένα θετικά βήματα προς μια πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Θεωρώ ότι έχει αλλάξει, έχει ξεκινήσει να αλλάζει. Τα πράγματα τοποθετούνται σε μια άλλη βάση πια. Αυτή η εποχή αλλάζει πια και κάνει τα πρώτα δειλά βήματα σε μια πιο ανθρώπινη κατάσταση».

Τέλος, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία και στον επαγγελματικό χώρο, τονίζοντας πως εξακολουθούν να υπάρχουν βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και ανισότητες που χρειάζονται χρόνο για να αλλάξουν.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να αποκαταστήσουμε όλες αυτές τις “διαφορές”. Ίσως να μην χρειάζεται να αποκατασταθούν όλες. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια πολύ περίεργη μετάβαση. Για να αντιμετωπίσουμε πια τη γυναίκα ως άνθρωπο, έχουμε μπροστά μας να διανύσουμε… Είμαστε πιο εύκολοι στο να δώσουμε συγχωροχάρτι στους άνδρες παρά στις γυναίκες. Εμείς οι ίδιες οι γυναίκες πολλές φορές και αυτό είναι το πιο σκληρό και το πιο απογοητευτικό. Αυτό έχει να κάνει με μια βαθιά εμποτισμένη νοοτροπία πολλών ετών».

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