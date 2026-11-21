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Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ-Άρης, είναι και το ντέρμπι κορυφής, της 8ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League. Ο ΠΑΟΚ προελαύνει αήττητος στις επτά πρώτες αγωνιστικές, ενώ ο Άρης μετρά μία μόνο ήττα και ακολουθεί το συμπολίτη του στο -1, στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Άρης προέρχεται από σερί έξι νικών, έχοντας επικρατήσει των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, κάτι που έγινε για πρώτη φορά από την περίοδο 1999-2000. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (21/11) και ώρα 17:30, στην Πυλαία.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Μαρούσι, ίδια ημέρα και ώρα (21/11, 17:30), ενώ ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Καρδίτσα την Κυριακή (22/11, 15:00). Ολυμπιακός και Καρδίτσα είναι ισόβαθμοι με 11 βαθμούς, κι ενώ η ομάδα του Πειραιά ξεκίνησε τη σεζόν στο -2, λόγω της τιμωρίας του για το επεισόδιο μεταξύ του Ταϊρίκ Τζόουνς και του Κέντρικ Ναν μετά τον 5ο τελικό της GBL τη σεζόν 2025-26 (το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό).

Η ΑΕΚ θα μεταβεί στο Ιβανώφειο, για τον αγώνα με τον Ηρακλή, το Σάββατο (21/11, 15:00). Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις του Σαββάτου (21/11), ο Κολοσσός υποδέχεται τον Προμηθέα στη Ρόδο στις 16:00, ενώ στις 17:00, η Δόξα φιλοξενεί το Περιστέρι.

Ντέρμπι ουραγών διεξάγεται στη Μύκονο, εκεί όπου η ομόνυμη ομάδα υποδέχεται τον «ΒΙΚΟΣ» Ιωαννίνων, την Κυριακή (22/11), στις 13:00. Μύκονος και ΒΙΚΟΣ Ιωαννίνων, μετρούν από 8 βαθμούς και ισοβαθμούν στην τελευταία θέση μαζί με τον Προμηθέα.

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