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Εκατοντάδες κλεμμένα αυτοκίνητα με παραποιημένα στοιχεία, πολυτελή ΙΧ κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ με προορισμό το Ισραήλ, καθώς και ένα σκάφος αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ, βρέθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια δύο μεγάλων διεθνών αστυνομικών επιχειρήσεων ενάντια στη διακίνηση κλεμμένων οχημάτων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., στη χώρα μας εντοπίστηκαν συνολικά 268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, με τη συνολική αξία των κατασχεμένων οχημάτων και του σκάφους να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν 13 άτομα, που κατηγορούνται για κλοπές, υπεξαιρέσεις και πλαστογραφίες, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν 81 παράτυποι μετανάστες και οκτώ διακινητές.

Οι επιχειρήσεις έλαβαν χώρα από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των διεθνών δράσεων «JAD MOBILE 9» της FRONTEX και «CAR BACK II» της INTERPOL, με τη σύμπραξη αστυνομικών αρχών από δεκάδες κράτη.

Στην Ελλάδα οι έλεγχοι απλώθηκαν τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε κομβικά σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, με στόχο τον εντοπισμό οχημάτων που είχαν αφαιρεθεί στο εξωτερικό και επιχειρούνταν να προωθηθούν σε άλλες χώρες με αλλοιωμένα στοιχεία κυκλοφορίας ή πλαστά έγγραφα.

Πολυτελή αυτοκίνητα μέσα σε κοντέινερ στον Πειραιά

Μία από τις πιο ηχηρές υποθέσεις αποκαλύφθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, όπου στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν τρία υπερπολυτελή αυτοκίνητα συνολικής αξίας 250.000 ευρώ.

Τα οχήματα είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και είχαν ήδη φορτωθεί σε εμπορευματοκιβώτια έτοιμα προς αποστολή. Τελικός προορισμός τους ήταν το Ισραήλ, ωστόσο η μεταφορά τους μπλοκαρίστηκε έγκαιρα από τις ελληνικές Αρχές, αναδεικνύοντας τη σημασία των λιμενικών ελέγχων στην αντιμετώπιση των διεθνών κυκλωμάτων.

Άλλη υπόθεση εξιχνιάστηκε στο τελωνείο των Κήπων στον Έβρο, όπου συνελήφθησαν δύο Γάλλοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Λιβάνου. Οι τρεις άνδρες προσπάθησαν να βγάλουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τρία υπεξαιρεμένα πολυτελή ΙΧ αξίας 100.000 ευρώ, επιδεικνύοντας πλαστά έγγραφα, αλλά έγιναν αντιληπτοί κατά τον συνοριακό έλεγχο.

Εξαρθρώθηκαν οργανώσεις σε Δυτική Αττική και Λαύριο

Σημαντικά πλήγματα κατά του οργανωμένου εγκλήματος σημειώθηκαν και στην ενδοχώρα. Στη Δυτική Αττική, η τοπική Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εξάρθρωσε συμμορία που έκλεβε συστηματικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, συλλαμβάνοντας έξι μέλη και εξιχνιάζοντας 19 κλοπές.

Αντίστοιχα, στο Λαύριο εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που έκλεβε οχήματα και εξωλέμβιες μηχανές σκαφών, διοχετεύοντας τα κλοπιμαία στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων και στην Αλβανία. Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα μέλη και εξιχνιάστηκαν πέντε κλοπές οχημάτων και 18 εξωλέμβιων μηχανών. Επιπλέον, στο Διδυμότειχο κατασχέθηκε πολυτελές ΙΧ κλεμμένο από την Ισπανία με πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας.

Πάνω από 5 εκατ. ευρώ η αξία των κατασχεμένων οχημάτων και του σκάφους

Σύμφωνα με τον απολογισμό της ΕΛ.ΑΣ., στην Ελλάδα ελέγχθηκαν 354 οχήματα και εντοπίστηκαν 268 κλεμμένα ή παραποιημένα, μαζί με το σκάφος αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντοπίστηκαν συνολικά 710 οχήματα και σε παγκόσμιο επίπεδο 1.987.

Οι έλεγχοι στην ελληνική επικράτεια εκτάθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κιλκίς, Λάρισα, Βόλο και Θράκη, καθώς και στους συνοριακούς σταθμούς Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Κήπων, Καστανιών και Κακαβιάς.

Εργαστηριακοί έλεγχοι σε 90 οχήματα μέσα σε δύο εβδομάδες

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία εξέτασε εργαστηριακά περίπου 90 οχήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα σε δύο εβδομάδες. Τον συντονισμό της ελληνικής πλευράς είχε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης, της Ασφάλειας, περιφερειακών διευθύνσεων, της συνοριακής φύλαξης, καθώς και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας.

Η επιχείρηση «JAD MOBILE 9» διεξήχθη υπό τη FRONTEX, με την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία σε ρόλο συντονιστή, ενώ η «CAR BACK II» υλοποιήθηκε παγκοσμίως από την INTERPOL, έπειτα από πρωτοβουλία του Καναδά, με τη συμμετοχή χωρών από την Ευρώπη, την Αφρική, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και των EUROPOL, FRONTEX και INTERPOL.

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