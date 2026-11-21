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Να προβλέψει τι θα έβαζαν στο κιτ επιβίωσης οι δύο συμπαρουσιαστές του επιχείρησε να προβλέψει ο Ζήσης Μούσιος, το πρωί του Σαββάτου.
«Πουκάμισο θα πάρεις σίγουρα. Ε, βέβαια, ένα να το χεις. Σακάκι καβάτζα…» είπε αρχικά ο Ζήσης Μούσιος στον Βασίλη Τσεκούρα, ρωτώντας τον από τρόφιμα τι θα έπαιρνε μαζί του.
Ο Ζήσης Μούσιος ρώτησε τη Μαρία Αντωνά τι θα έπαιρνε μαζί της με εκείνη να του απαντά: «Από ρούχα ή από τρόφιμα;».
«Εσύ από καλλυντικά. Θες άλλο ένα κιτ επιβίωσης από δίπλα», της απάντησε με χιούμορ ο Ζήσης Μούσιος, με τη Μαρία Αντωνά να αποκρίνεται: «Μπα, όχι. Στην προσωπική μου ζωή δεν βάφομαι σχεδόν ποτέ».
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