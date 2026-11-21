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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Το χάπι που εξαφάνισε τους όγκους»
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΟΙΚΤΡΗ ΑΠΟΛΟΓΊΑ Γεραπετρίτη για το καλώδιο»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Αυξήσεις μισθών και συντάξεων, μειώσεις φόρων»
ΕΣΤΙΑ: «Τό γαλλικό πλοίο βρίσκεται εντός τουρκολιβικού μέ ελληνική άδεια»
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: «Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Εκτινάχθηκαν στα 26 δισ. οι φοροαπαλλαγές το 2025»
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: «Την Τετάρτη απεργία! Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: «ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΟ, ΤΙ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»
ΚONTRA: «ΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΣΑΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ»
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: «ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΠΡΟΧΩΡΑ κι ας ουρλιάζουν …»
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Θησαυρός ή φορολογική παγίδα;»
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